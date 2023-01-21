Болгария и Северная Македония скатываются в бездну украинского сценария

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Вновь обострились отношения между Болгарией и Северной Македонией. Широко разрекламированный «план Макрона» декларировался как попытка примирения позиций двух стран, но реальная цель инициативы французского президента была понятна изначально.

Руководство Северной Македонии настойчиво стучало в двери ЕС, желая стать членом союза, а София неуклонно противилась этому процессу, считая (не без оснований) македонцев теми же болгарами, в результате глобальных мировых катаклизмов, отколовшимися от своей исторической родины.

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Летом минувшего года Макрону удалось в рамках своего «плана» сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Болгария согласилась не препятствовать вхождению соседей в ЕС и попыталась наладить диалог со Скопье. При этом болгары выдвинули несколько своих требований и условий, которые были благополучно проигнорированы. София, не желая сердить своих кураторов из Брюсселя, старалась не замечать выпады македонских лидеров и многочисленные провокации, происходившие на территории соседнего государства.

На этот раз, похоже, терпение болгар лопнуло. Секретарь Болгарского культурного клуба «Царь Борис третий» в Охриде (Северная Македония) Християн Пендиков был избит до полусмерти в четверг вечером тремя нападавшими.

Пендиков изначально подвергся словесным оскорблениям из-за того, что он – болгарин, и «ему нет места в Северной Македонии». В результате последовавшего избиения мужчина получил тяжелые травмы – сломаны ребра, челюсть, шейный позвонок, диагностирована серьезная черепно-мозговая травма… Сейчас пострадавший уже доставлен правительственным воздушным транспортом в Болгарию и находится в больнице. Предстоит операция.

Представить инцидент как рядовую хулиганскую выходку не получится. Двоих из нападавших Христиан Пендиков опознал и заявил, что это были «публичные личности», хорошо известные своими антиболгарскими высказываниями.

Это нападение далеко не первое за последнее время. Однако оно стало последней каплей для Болгарии. Мгновенно отреагировали и государственные структуры.

«В Министерство иностранных дел вызван посол Республики Северная Македония в Болгарии, ему будет вручена нота протеста в связи с тяжким уголовным преступлением, совершенным против гражданина Республики Северная Македония с болгарским самосознанием (происхождением) и секретаря организации «Царь Борис III», – говорится в сообщении.

Вот еще одна цитата из заявления Болгарского МИДа:

«В течение нескольких месяцев Болгарское государство настойчиво подчеркивало ожидание того, что власти Северной Македонии примут немедленные и эффективные меры против серьезной эскалации проявлений и преступлений на почве ненависти к болгарам в стране. Болгарская сторона до сих пор не получила официальной информации о расследовании, в связи с последними атаками, включая стрельбу из огнестрельного оружия по зданию организации «Царь Борис III». Существование проблем с правами болгар в Северной Македонии не может по-прежнему отрицаться как местными властями, так и международными партнерами. Очевидно, что это ведет только к их углублению и несовместимо с членством в Европейском союзе».

Прозвучало и обращение президента Болгарии Румена Радева:

«Заявленные амбиции по членству республики Северная Македония в Европейском союзе и взятые на себя обязательства по реформированию и утверждению демократических норм в стране расходятся с реальностью, в которой живут македонские болгары на территории нашего юго-западного соседа».

Президент Радев сказал, что вновь обратит внимание глав государств, правительств ЕС, европейских институтов и Совета Европы на вопрос о соблюдении прав болгар в Северной Македонии.

Сопредседатель партии Болгарское национальное движение Александр Сиди высказался прямо и без обиняков:

«Болгария должна немедленно потребовать от Брюсселя прекратить переговоры о вступлении Македонии в ЕС».

Сиди обвинил в сложившейся ситуации и эскалации случаев этнической ненависти к болгарам в Северной Македонии президента Румена Радева, лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова, бывшего премьер-министра Кирила Петкова, то есть подписавших так называемый «план Макрона».

Приходится констатировать, что ситуация накалена до предела в обеих сопредельных странах. Напрашивается прямая аналогия с ситуацией на Украине, где долгое время взращиваемая агрессивная националистическая идеология привела в конечном счете к вооруженному конфликту с Российской Федерацией и необходимости денацификации киевского режима.

Задумаемся, для чего вообще создавался пресловутый «план Макрона»? Чем обусловлен интерес ЕС к маленькой и очень бедной Северной Македонии с населением в два миллиона человек? Ведь единственным реальным результатом вхождения Северной Македонии в ЕС может стать массовый наплыв гастарбайтеров и переселенцев из страны, в более благополучные государства Европы. Вряд ли об этом мечтают в Германии, или Франции…

Если же предположить, что настоящий «план Макрона» имел своей целью создать новую конфликтную ситуацию на Балканах по косовскому сценарию, то цель почти достигнута…

Теперь политиканы из ЕС и кормящиеся с их рук «акулы бизнеса» имеют возможность помогать конфликтующим сторонам, диктовать свои условия и правила, посылать своих «миротворцев», строить военные базы…

Любой конфликт, особенно – вооруженный, отличная «кормушка» и для военных корпораций. Собственно, основной заказчик «плана Макрона» вырисовывается со всей очевидностью.