Болгария и Северная Македония устроили в ПАСЕ перепалку

01.10.2021 20:49 (Мск), Страсбург, Владимир Гладков

В Болгарии якобы есть свидетельства о преступлениях на почве ненависти и преследованиях болгар в Северной Македонии, но македонцы считают, что на языке вражды говорят болгары, высказывающие свои претензии на македонские земли.

Об этом говорили участники Осенней сессии ПАСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой вопрос по демократии, верховенству права. Есть сообщения о преступлениях на почве ненависти, о преследованиях в Северной Македонии. Кроме того, есть публикации в СМИ, также говорится о пропаганде ненависти о стороны политиков и государственных институтов в отношении болгар. Есть свидетельства того, что говорят, что Болгария – это фашистская нация. Какие вы предпринимаете меры, чтобы противодействовать этим тенденциям? Я думаю, что у меня очень важное всё-таки замечание», – набросилась болгарский парламентарий Екатерина Гечева-Захариева. «Есть резолюция 1482, где речь идёт о преступлениях тоталитарных режимов. Какие были предприняты меры, чтобы бороться с этими тенденциями, и каким образом государство содействует доступу к архивам тоталитарных служб безопасности?» – добавила Захариева.

В свою очередь со стороны Македонии последовали идентичные контраргументы.

«По поводу языка ненависти и вражды. Во-первых, официальные государственные лица, скажем несколько слов о них: таких случаев у нас нет. В предыдущем выборном цикле действительно были политики, болгарские политики, которые говорили, что Северная Македония принадлежит Болгарии. Я считаю, что это как раз язык вражды», – ответил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Северной Македонии Никола Димитров. «Когда вы говорите о том, что среди нашего населения нарастает вражда, но ведь именно вы пытаетесь объяснить им что-то про их историю, про их язык, про их идентичность. Иногда действительно какие-то частные лица что-то и говорят, но что касается официальных лиц, у нас есть закон. И последнее, мы с вами заседаем в Совете Европы, и мы поддерживаем инициативу под названием «Обсерватория по изучению истории в Европе». На мой взгляд, определенные проблемы между нашими странами как раз связаны с историей, с преподаванием истории. Было бы здорово, если бы и вы присоединились к этой инициативе, и мы проведём сравнительный анализ и рассмотрим, каким образом другие государства смотрят на исторические вопросы», – предложил македонский представитель.