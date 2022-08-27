Болгария идет на переговоры с «Газпромом» и возвращает русских классиков в школы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не один год руководство Болгарии пыталось отмежеваться от статуса «16-й республики СССР» и термина «братушки» для своей страны. Особенное усердие в этом деле проявило последнее правительство Кирила Петкова, отметившееся высылкой рекордного числа российских дипломатов – сразу 70 работников посольства РФ объявили шпионами.

Самое яркое «достижение» Петкова и его команды – отказ от российского газа и разрыв контракта с Газпромом. Вернее, отказ от новых условий оплаты энергоресурсов, предложенных российской стороной.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Результат был очевиден. Болгария попала в список «недружественных стран» для России и получила целый ряд ответных санкций. Одновременно страна оказалась на грани масштабного энергетического, а следом и продовольственного кризиса.

Софийская информационная служба News.bg. озвучила заявление председателя Болгарской государственной нефтегазовой ассоциации Андрея Делчева о подорожании энергоносителей на 25%! Тот же Делчев заявил, что правительство Болгарии не располагает достаточными механизмами для сдерживания роста цен на бензин, дизельное топливо и газ.

То, что Болгария является членом ЕС, конечно, позволяет автолюбителям как-то выкручиваться из ситуации. Они предпочитают заправлять свои автомобили в соседних странах, например, в Румынии. Однако это не решает саму проблему. Рост цен на энергоносители существенно влияет и на удорожание продуктов питания, коммуналку и практически на всё.

Наверное, не случайно сайт Regnum успокаивает жителей Болгарии:

«В Болгарии к заготовке дров привлекут осуждённых»…

Остроту проблемы понимает и правительство страны. Руководящий кризисным штабом вице-премьер и министр транспорта Болгарии Христо Алексиев в заявлении для средств массовой информации отметил:

«Ситуация настолько плоха, что теперь возвращение за стол переговоров с «Газпромом» стало неизбежным».

Президент Ассоциации промышленного капитала Болгарии, представляющей крупные предприятия страны, Василь Велев также поддержал идею правительства относительно «Газпрома».

Вообще нынешнее правительство Болгарии отличает завидное благоразумие и прагматичность. В подтверждение – всего две новости.

Болгария поддержит визовое соглашение, подписанное между ЕС и Россией. Об этом заявил официальный заместитель министра иностранных дел Костадин Коджабашев на брифинге в министерстве иностранных дел. Это ответ на предложение Чехии расторгнуть соглашение между Европейским сообществом и Российской Федерацией.

Вторая новость может показаться не слишком существенной… Совсем недавно одна из школ болгарского города, в котором я живу, решила избавиться от «ненужных» книг на русском языке. Слава богу, их не выбросили и любезно позволили мне забрать. Так моя скромная библиотека в Болгарии пополнилась собраниями сочинений Гоголя и Паустовского, Толстого и Достоевского, Блока и Есенина… Мне, конечно, было жаль болгарских детей, которые не смогут прочитать гениальные произведения на языке оригинала, но…

Болгарское Министерство образования сообщило, что в ближайшее время в библиотеки сотен школ крупных городов и небольших населенных пунктов Болгарии поступят произведения русской классики. Пополнение библиотечных фондов средних и специальных учебных заведений предусмотрено специальной программой действующего правительства Болгарии.

К 1 сентября, на полках болгарских школьных библиотек появятся обновленные издания Пушкина, Тютчева, Фета, Блока, Есенина и других выдающихся русских поэтов!

Здесь, содержится одна важная оговорка: решением «действующего правительства». Нынешнее «действующее правительство», иначе – «служебное правительство» назначено президентом Болгарии Руменом Радевым и будет управлять страной до предстоящих парламентских выборов, а именно до 2 октября нынешнего года.

Самого Радева трудно назвать русофилом. Скорее, он – болгарофил. Он любит свой народ, свою страну. А еще, он прагматик. Он старается не идти на поводу политических амбиций «старших» партнеров из ЕС и США.

Однако в существующей болгарской политической системе его возможности очень ограничены. Кроме исключительно представительских функций, он имеет право накладывать вето на решения парламента и назначать своих людей в правительство на период между выборами в Народное собрание. В сложившейся ситуации – до 2 октября 2022года.

Неужели разум снова покинет Болгарию нынешней осенью? Обнадеживает ещё одна новость, которую транслируют все (!) болгарские новостные агентства.

Лидер одной из ведущих партий Болгарии, Слави Трифонов, выступил со специальным обращением к нации, в котором он сказал, что проведет референдум о том, должна ли Болгария быть президентской республикой.

«Я видел политическую систему изнутри – там есть лицемерие, ложь, коррупция, закулисная интрига и мучительная жажда власти», – сказал политик.

Учитывая то, какой популярностью пользуется болгарский президент Румен Радев среди населения страны, результат такого референдума очевиден. Достаточно напомнить, что Радев переизбирался неоднократно и занимает свой пост с 2017 года.

Не ошибусь, если скажу, что ближайшие пару месяцев должны определить дальнейшую судьбу болгарского народа…