Болгария меняет курс? Вернутся ли нормальные отношения с Россией…

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Появились шансы на некоторую нормализацию российско-болгарских отношений. Во всяком случае именно такой прогноз дает влиятельное информационное агенство Reuters в связи с назначением нового технического правительства президентом Болгарии, Руменом Радевым.

Новое руководство Болгарии, совсем недавно начавшее свою работу, прилагает большие усилия, чтобы вытащить страну из экономической и социальной пропасти еще до наступления зимних холодов. Единственный реальный путь – возобновление газового контракта с Россией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В свою очередь Газпром не исключает выполнение контракта, но при соблюдении новых условий. Стороны ищут компромиссные варианты, и, скорее всего, их найдут. Главная угроза – политическая заангажированность партнеров Болгарии по ЕС и маниакальное желание США угробить экономику всей Европы в угоду собственным интересам. Но обо всём по порядку.

В последние годы отношения между Россией и Болгарией заметно ухудшились. Бесконечные «шпионские скандалы», высылка 70 (!) российских дипломатов, вскрывшиеся факты поставки Болгарией вооружений на Украину во время проведения там СВО – всё это не могло не оказать негативного влияния на взаимопонимание между некогда братскими державами. Даже популярное выражение «братушки» в России стали произносить с сарказмом и презрением.

Изрядный «вклад» в разрушение традиционных дружеских отношений двух славянских держав внесло последнее болгарское правительство Кирила Петкова. Сам бывший лидер, проживший всю сознательную жизнь в Канаде, и придуманная им партия «Продолжаем перемены» появились на болгарском политическом небосклоне неожиданно и стремительно.

Восхождение Петкова на вершину власти в стране больше напоминало спецоперацию неких служб, чем политический проект. Используя большую усталость болгарских избирателей от длящегося десятилетиями противостояния одних и тех же политических сил в стране и популистскую риторику, молодые «реформаторы», победив на выборах, развернули активную деятельность.

Похоже, их основной целью было окончательно развалить отношения с Россией и «заморозить» любой возможный диалог.

Главными «достижениями» Петкова и компании стал отказ от сотрудничества с Газпромом и поддержка международных санкций в отношении РФ. Именно этот шаг несет самую большую угрозу уже не России, а самой Болгарии.

В начале нынешнего лета правительство Петкова вынуждено было уйти в отставку после оглашенного в парламенте республики вотума недоверия. Поуправлять страной «канадский Киро» и его друзья из партии «Продолжаем перемены» успели всего-то шесть месяцев…

Все попытки создать новую коалицию в Народном собрании провалились. По существующему регламенту в этом случае президент страны формирует «служебное правительство», которое управляет страной до следующих выборов.

Президент Болгарии Румен Радев назначил очередные выборы на 2 октября и сформировал свой кабинет министров. Правительство возглавил Глеб Донев.

Новая власть начала с чистки в рядах высокопоставленных чиновников на местах. В большинстве крупных областных центров сменили областных руководителей.

О других стремительных преобразованиях, проводимых служебным правительством, можно судить по публикациям в болгарской прессе. Болгарское издание «Труд» так озаглавило свою публикацию:

«Служебное правительство разоблачает вопиющую ложь всей банды мошенников «Продолжение перемен»»

Вот цитата из этого материала:

«Как оказалось, нет никаких согласованных поставок газа, нет и обещанных Петковым 7 американских танкеров с газом. Новый глава КЭВР [Комиссия по энергетическому и водному регулированию] г-н Иван Иванов также официально подтвердил то, что некоторые из нас знали, — Кирилл Петков и его подельники солгали о прекращении закупок российского газа. Наоборот, купили тот же российский газ, но с посредником и на 20 евро дороже, который опустили в частные карманы, комиссионные и т.д. Это не просто скандал. Грандиозная коррупция!!! Нужны аресты! Аресты всех преступников «Продолжающих Перемены» и их пособников! И ревизия – комплексная и углубленная каждой сделки и каждого решения правительства. И выкинуть всех «божьих коровок перемен» из администрации и контролирующих органов. Страна нуждается в дезинфекции после этой скандальной администрации!».

Болгарское издание NEWS , тоже, не стесняется в выражениях:

«Киро позеленел от ярости! Глеб Донев уже отменяет его важные решения».

Конечно, наибольшее негодование у болгар вызывает решение Петкова отказаться от российского газа. И как следствие – резкое подорожание всех энергоносителей, а следом и скачок цен на продукты и товары. Все в стране понимают, что «газовый вопрос», если его оставить в нынешнем подвешенном состоянии грозит не только коллапсом болгарской экономики, но и общенациональной катастрофой. Люди попросту перемерзнут! Болгария совсем не Африка, и зимой тут вовсе не жарко…

Доступным языком, ситуацию прокомментировал известный болгарский политолог Боян Чуков:

«Сегодня утром сообщалось, что цена на природный газ в Болгарии выросла «чуть более чем на 60%», но осталась ниже среднеевропейской цены. Я думаю, они забыли упомянуть, что средняя болгарская зарплата намного ниже средней европейской зарплаты. Мелкая деталь…».

От себя добавлю: если не учитывать огромные зарплаты айтишников и заработки чиновников, то у большинства трудящихся болгар зарплата не дотягивает и до 500-600 евро. Новые цены на электричество, газ и прочее им просто не потянуть…

Естественно, главная задача служебного правительства – предотвратить надвигающуюся «газовую катастрофу». Новое болгарское руководство активно ищет возможность возобновить газовый контракт с Газпромом. Казалось бы, чего проще – платите в рублях по предложенной президентом Путиным схеме, и вопрос решен.

Вы платите в долларах (евро), вам возвращают деньги в рублях, вы переводите их Газпром экспорт и получаете запрошенный газ. Но не так все просто. Рублевая схема – не просто техническое изменение условий договора, а новая технология оплаты, значительно расширяющая риски для покупателя. Причем болгарскую сторону больше всего пугают не нарушения договора с российской стороны, а неприятные «сюрпризы» от коллег из ЕС.

Официальное объяснение Центрального банка РФ содержит важную оговорку: если конверсия [сделка] не удалась из-за санкций, введенных недружественными странами, запрет на экспорт продолжает действовать.

Когда в дело вмешивается политическая составляющая, говорить о честном бизнесе очень сложно.

Вероятно, новая болгарская власть сможет найти способы спасения собственного государства и банального вымерзания населения. Путь тут один, и он очевиден – возобновление сотрудничества с Россией, прежде всего, с Газпромом.

Этот вариант возможен, тем более что сам Румен Радев, стоящий за спиной нынешнего кабинета министров, никогда не отличался русофобией и известен как взвешенный и прагматичный политик.

Как будет развиваться диалог между Россией и Болгарией в дальнейшем станет ясно только после предстоящих в начале октября парламентских выборов. Тот же Reuters дает такой прогноз на перспективу:

«Опросы также показывают, что у партий уходящей коалиции Петкова мало шансов сформировать новое большинство и указывают на рост поддержки националистических и пророссийских партий».

Ответ на вопрос «Жить или не жить, а если жить, то как?» в руках самих болгар. Разум должен восторжествовать! Очень хочется на это надеяться…