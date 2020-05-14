Болгария намерена заблокировать вступление Северной Македонии в ЕС

14.05.2020, Москва, Елена Острякова

Болгария вполне может заблокировать вступление Македонии в ЕС так же, как это делала Греция до тех пор, пока не было заменено название страны с Македонии на Республику Северная Македония.

Об этом на youtube-канале Российского института стратегических исследований заявила эксперт Оксана Петровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь такими же методами действует Болгария. Хотя болгары не говорят открыто, что они будут тормозить вступление Македонии, но подразумевается, что если до июня не будет урегулирован ряд вопросов, то им придется выступать в Евросоюзе, отстаивая свою собственную точку зрения. Камнем преткновения становятся культура и язык. Как эти проблемы будут решены неясно», – сказала Петровская.

Напомним, в марте после двухлетних обсуждений Евросоюз решил начать переговоры о членстве с Македонией и Албанией. Однако на днях президент Болгарии Румен Радев, выступая в болгарской Академии наук, заявил, что Македония не вступит в ЕС, пока не откажется от названия «македонский язык».

Язык страны предлагается называть «официальным языком Северной Македонии». Кроме того, Болгария отказывается признавать наличие у себя македонского нацменьшинства.

«Расширение ЕС – долгий процесс, на пути которого будут вставать все новые и новые проблемы. Но, судя по всему, затягивание процесса устраивает обе стороны: и ЕС, и балканские государства», – делает вывод Петровская.

В июне 2018 года страна, ранее известная как Македония, согласилась, несмотря на сопротивление населения, изменить свое название на Республику Северная Македония в соответствии с соглашением, в котором Греция отказалась от своего возражения против вступления Северной Македонии в НАТО и ЕС.