10.05.2021, Белград, Алексей Топоров

В городах Болгарии тысячи человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», организаторами которой выступили местные русофильские движения, спонсировавшие его за свой счет.

В столичной Софии к акции присоединился и противостоящий прозападному премьеру Бойко Борисову президент страны Румен Радев.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», мероприятия, приуроченные к 9 мая, прошли в Софии у памятников Неизвестному Солдату и братской могилы воинов Советской армии. Аналогичные акции, несмотря на эпидемиологические ограничения, прошли также в Варне, Бургасе, Добриче и в Пловдиеве у знаменитого памятника «Алеше».

В Софии в торжественной церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному Солдату принял участие и президент Болгарии Румен Радев вице-президент Илияна Йотова.

«Без победы над фашизмом идея объединенной Европы никогда бы не была реализована, и мы никогда не должны забывать зверств нацизма, наш долг помнить тех, кто отдал свои жизни в защиту человечества», – сказал Радев ни слова не упомянув о подвиге солдат Советской армии.

Нужно отметить, что в ходе предвыборной борьбы и в начале своего президентского срока Румен Радев позиционировал себя как умеренный русофил. Однако впоследствии под давлением Запада и своего откровенно прозападного оппонента – премьера Бойко Борисова, отложил подобную риторику.

В свою очередь участвовавший в акции руководитель софийского отделения Болгарской социалистической партии Калоян Паргов заявил, что народ страны будет всегда помнить о подвиге советского солдата. При этом руководитель партии – Корнелия Нинова, «Бессмертный полк» проигнорировала, что многие ее однопартийцы восприняли как откровенное предательство.

В целом софийское шествие собрало под свои знамена порядка четырех тысяч человек.