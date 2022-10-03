Болгария отказалась поддержать вступление Украины в НАТО

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Новости Украины

Президент Болгарии Румен Радев отказался подписывать декларацию, принятую девятью руководителями стран Центральной и Восточной Европы, из-за раздела, в котором шла речь о вступлении Украины в НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Болгария поддержала декларацию саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о будущем присоединении Украины, но эта декларация была принята в совершенно иной обстановке безопасности», – говорится в ответе пресс-службы президента Болгарии на вопросы болгарской ежедневной газеты «Новините».

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Боевые действия на территории Украины требуют обсуждения её членства в Альянсе в полном составе Североатлантического совета, и это не должно привести к риску прямого вовлечения стран НАТО в войну, говорится в ответе.

Также пресс-служба президента Болгарии подчеркнула, что решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только после выработки четких параметров мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, которые будут приняты и реализованы обоими воюющими государствами.

В минувшее воскресенье президенты ряда стран Центральной и Восточной Европы в совместной декларации подчеркнули, что твердо поддерживают решение саммита НАТО, состоявшегося в Бухаресте в 2008 году, о будущем членстве Украины. Документ подписали президенты Чешской Республики Милош Земан, Эстонии – Алар Карис, Латвии – Эгилс Левитс, Литвы – Гитанас Науседа, Северной Македонии – Стево Пендаровски, Черногории – Мило Джуканович, Польши – Анджей Дуда, Румынии – Клаус Йоханнис, и Словакии – Зузана Чапутова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Румен Радев публично выступал против поставок Украине оружия и боеприпасов из Болгарии.