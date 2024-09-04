Болгария передала Украине САУ «Гвоздика» и прочее «излишнее оружие»

Алексей Топоров.  
04.09.2024 16:58
  (Мск) , София
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Балканы, Болгария, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Министр обороны Болгарии Атанас Запрянов заявил болгарским СМИ, что Украине были переданы самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» советского производства.

По его словам, это уже восьмой пакет военной помощи Софии режиму в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр обороны Болгарии Атанас Запрянов заявил болгарским СМИ, что Украине были переданы самоходные артиллерийские...

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Поставленные Украине вооружения, уверяет Запрянов, являются «излишними» для болгарской армии, а потому на их передачу не требуется санкция парламента страны.

«Пакеты, которые были отправлены, а всего их на сегодняшний день восемь, включали различное вооружение, технику, боеприпасы, что строго соответствует решению парламента. Все пакеты, которые мы отправили, включая последний, подлежат компенсационному возврату.

Мы рассчитываем на очень серьезные суммы, и эти деньги, которые мы получим, по решению правительства, будут реинвестированы в модернизацию Сухопутных войск и другие виды вооруженных сил», – сказал болгарский министр обороны.

Запрянов также уточнил, что ведется большая работа по приобретению новых 155-мм самоходных гаубиц западного производства взамен отправленных Украине советских САУ «Гвоздика». Для этого София намерена воспользоваться форматом Общеевропейской инициативы по снижению затрат на приобретение вооружения.

Ранее Болгария разрешила своим военным заниматься обучением и подготовкой боевиков ВСУ на территории европейских стран.

«Принимая такое решение, наша страна демонстрирует приверженность поддержке Украины, готовность отстаивать евроатлантические ценности и проявлять союзную солидарность к общим усилиям по поддержке мира и безопасности в мире», – говорится в постановлении Совмина Болгарии.

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