Болгария погружается в хаос гражданского противостояния

25.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Пока правящий прозападный режим Болгарии дистанцируется от народного протеста, в воздухе начинает пахнуть гражданским противостоянием: множатся схватки сторонников власти с ее противниками.

Появившийся возле посольства Румынии, где провокаторша протаранила толпу протестующих на машине, стихийный лагерь не рассасывается уже который день.

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Накануне, когда основная масса протестующих направилась к месту, где генпрокурор Иван Гешев, чьей отставки добиваются протестующие, проводил Общенациональный съезд прокуроров, активист партии власти Георги Флоров с соратниками напали на временно оставленный протестный лагерь и снесли его.

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Однако вернувшиеся с акции протестующие за короткое время восстановили свой лагерь и принесли к офису правительства бейсбольные биты, показывая тем, что прозападный болгарский режим продолжает решать проблемы насилием.

«Летучая мышь – символ правления Бойко Борисова, – прокомментировал манеру провластных сил нападать украдкой исподтишка один из лидеров протеста, представитель так называемого «Ядовитого трио» Арман Бабикян. – Государством Борисова управляет закон силы, а народ хочет, чтобы им управляли силы закона».

Также протестующие навестили администрацию Софийской области в связи с тем, что губернатор Илиан Тодоров назвал их «толпой пьяниц» и «выродками». Они потребовали его отставки и возложили цветы к зданию, как к памятнику мертвому.