Болгария пожаловалась ЕС на Россию и Сербию

06.02.2020, Москва, Елена Острякова

Россия не позволяет Сербии выдать Болгарии банкира Цветана Васильева, обвиняемого в «болгарской краже века». Главный прокурор Болгарии Иван Гешев пожаловался на это Европарламент и Еврокомиссию.

Об этом пишет Euractiv, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цветан Васильев находится под охраной российского государства с помощью сербского государства», – заявил Гешев в Брюсслеле, однако не смог объяснить предполагаемую российскую связь с этим делом.

Цветан Васильев, печально известный владелец корпоративного коммерческого банка CCB, живет в Сербии с момента банкротства банка в 2014 году. ССВ был четвертым по величине банком в Болгарии, и его крах также спровоцировал падение болгарского правительства.

Огромные суммы денег вывозились якобы в грузовиках с мешками. Васильев обвиняется в хищении 2,6 млрд левов (€1,3 млрд) .

Дело об экстрадиции Васильева в настоящее время застряло между высшим и Апелляционным судами Белграда. С момента подачи последующего запроса на экстрадицию прошло четыре года и восемь месяцев. Письмо Ивана Гешева было направлено председателю Европейского парламента Давиду Сассоли и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Напомним, что Болгария под предлогом тендерных процедур затянула на полгода строительство газопровода «Балканский поток», который является сухопутным продолжением «Турецкого потока» в сторону Австрии.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем пригрозил, что «Газпром» может изменить маршрут газопровода, если саботаж с болгарской стороны продолжится.

В ответ болгарская сторона заверила, что газопровод будет сдан к концу мая 2020 года.

В начале января 2019 года Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата.

«Болгария не является в чистом виде суверенным государством. Она слишком сильно зависит от решений Еврокомиссии и от траншей различных западных финансовых организаций, которые управляются из Вашингтона», – заявлял политолог Олег Бондаренко.