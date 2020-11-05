Болгария продолжает блокировать переговоры Северной Македонии с ЕС

05.11.2020, Скопье, Алексей Топоров

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева заявила о том, что ее страна пока не может сказать «да» началу переговоров между Северной Македонией и ЕС.

При этом чиновник лукаво дала понять, что София не оспаривает македонскую идентичность и даже язык, но против претензий Скопье на совместную историю.

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«Мы очень четко выразили свою позицию, – сказала Захариева. – Еще в прошлом году правительство представило в парламент декларацию, которую поддержали все партии. Итак, наше отношение к Македонии не ново, как утверждают некоторые».

При этом глава болгарского МИД отметила, что в интересах Болгарии, чтобы все страны Западных Балкан вступили в ЕС.

«На данный момент Болгария не может утверждать рамки переговоров с Северной Македонией. Но есть Соглашение о дружбе и добрососедстве, которое было подписано в 2017 году (между Македонией и Болгарией – ред.) и ратифицировано в 2018 году, и которое не реализуется.

Несмотря на спекуляции в Македонии, Болгария не претендует на то, чтобы идентифицировать граждан этой республики, но македонцы не должны претендовать на болгарскую историю. Беспокоит не только история, но и язык вражды. Непризнание исторической правды приводит к довольно серьезным проблемам в отношениях между двумя странами», – добавила Екатерина Захариева.

По словам болгарского министра в своем отношении к македонскому вопросу наблюдается единство болгарского кабинета, и она сама постоянно консультируется по нему с премьер-министром Бойко Борисовым. Поэтому, по ее словам «кому-либо» не стоит рассчитывать, что что-то способно поколебать подобную позицию.

«Мы не хотим болгарского меньшинства в Македонии, потому что это означает признание результата тех, кто работал в течение 75 лет, чтобы разрушить болгарское самосознание местного населения, стереть его. Должны быть созданы условия для того, чтобы люди, заявляющие о своей болгарской принадлежности в Македонии, не подвергались дискриминации и могли свободно заявлять о себе…

Касательно работы Совместной болгаро-македонской комиссии, то ее результат не был обнародован и не вошел в учебники. Это означает, что он минимален, и не дошел до македонского общества», – заявила министр.

По факту нынешние македонцы являются западной частью болгарского этноса, исторически оказавшейся вне болгарского государства. Именно македонский Охрид был колыбелью болгарского Православия, общие герои обоих «народов» поднимали соплеменников на борьбу с турками, а, по сути, «македонский язык» является диалектом болгарского языка.

Однако после Первой Балканской войны населенная болгарами территория Вардарской Македонии, освободившаяся от Османской империи, закрепилась за Сербией (Эгейская Македония была населена преимущественно греками и досталась Греции, Пиринская Македония – Болгарии), впоследствии – за Югославией, а духовно начала окормляться Сербской Православной Церковью.

Сербская монархия до своего фактического падения в начале Второй мировой войны не оставляла попыток мягкой ассимиляции македонских болгар, выдвигая концепцию «оболгаренных сербов», что, в свою очередь, вызывало резкое неприятие местного населения и даже провоцировало партизанскую войну против югославских органов власти (именно македонские террористы совместно с болгарскими «коллегами» убили в Марселе югославского короля Александра Первого Карагеоргиевича).

Годы Второй мировой войны можно считать началом болгаро-«македонского» противостояния, когда пассионарная часть населения Вардарской Македонии, ранее симпатизировавшая Болгарии, перешла под знамена антифашистского сопротивления, в то время как официальная София стала союзницей Третьего Рейха.

Пришедшие к власти в Югославии в 1945 году коммунисты в пику Болгарии, оставшейся после конфликта Сталина и Тито в стане союзников СССР, только подхлестнули процесс формирования особой македонской идентичности.

Стараниями югославских властей появилась отдельная Социалистическая республика Македония, а также созданная по лекалам украинской и белорусской идентичности в СССР отдельная македонская идентичность (в купе с выделением черногорской и мусульманской идентичностей).

А вместе с ними македонский язык, македонская история, и даже «Македонская Православная Церковь», что стало своего рода историческим нонсенсом – впервые христианская Церковь была учреждена по инициативе атеистических властей.

Поле распада Югославии претензии к получившей независимость Македонии предъявила Греция, утверждавшая, что славяне, появились на территории исторической Македонии много позже собственно эллинских античных македонцев, а потому не имеют права на подобное название нации и страны.

После чего Греция заблокировала вступление государства в ООН, вплоть до того, как Скопье было принято компромиссное самоназвание «Бывшая югославская республика Македония», а флаг с символом античных македонских царей Виргинская звезда был заменен на флаг с изображением солнца.

В свою очередь, консервативно-националистическое руководство страны в пику Афинам разработало теорию о том, что древние македоняне не имели отношения к грекам, и поучаствовали в этногенезе современных македонцев, после чего беззастенчиво застроило Скопье аляповатыми монументами античным героям.

После Преспанского соглашения эти процессы сошли на нет, и даже памятник Александру Македонскому в северомакедонской столице был переименован в «Памятник всаднику».

Но остались недоразумения с болгарами. Болгария блокирует процесс вступления Северной Македонии в ЕС, требуя отказаться от понятий македонский язык, считая его диалектом болгарского языка, признать таких знаковых героев, как один из лидеров антитурецкого восстания Гоце Делчев, исключительно болгарскими героями, и многих других уступок, которые неизбежно приведут к краху национальной идентичности македонских славян.