Болгария продолжит блокировать путь Северной Македонии в ЕС

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На заседании Совета национальной безопасности Болгарии было решено, что страна продолжит блокировать европейскую интеграцию Северной Македонии и разрешит начать переговоры о вступлении Албании в ЕС.

Об этом сообщает «ПлюсИнфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Болгарии Румен Радев после встречи в рамках Совета национальной безопасности, на которой присутствовали новый премьер-министр страны Кирилл Петков и представители всех парламентских партий, подчеркнул, что Албания не должна ждать Северную Македонию и должна получить возможность начать переговоры о присоединении к ЕС.

«Дача согласия на начало переговоров Северной Македонии с ЕС должна быть привязана не к срокам, а к реальным шагам [Скопье], включая права македонских болгар», – отметил Радев.

По словам болгарского президента, спустя четыре года после подписания Соглашения о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами в 2017 году Северная Македония недостаточно сделала для его реализации и не предоставляет гарантий его выполнения.

Напомним, что Болгария блокирует процесс вступления Северной Македонии в ЕС, требуя отказаться от понятия македонский язык, считая его диалектом болгарского, признать таких знаковых героев, как один из лидеров антитурецкого восстания Гоце Делчев, исключительно болгарскими героями, и многих других уступок, которые неизбежно приведут к краху национальной идентичности македонских славян. В частности, София требует гарантий прав для болгарской диаспоры в Северной Македонии, не признавая наличия македонской диаспоры в Болгарии, как и отдельной македонской нации.