Болгария пустит Македонию в ЕС, если та забудет свой язык и болгарских фашистов

17.09.2020, София, Алексей Топоров

Правительство и парламент Болгарии приняли требования, при выполнении которых Северной Македонии одобрят процесс начала переговоров о вступлении в ЕС.

От Скопье требуют отказаться от понятия «македонский язык», «македонская диаспора в Болгарии» и убрать термин «болгарские фашистские оккупанты» со всех памятников.

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Свои двадцать условий к Македонии, больше напоминающие ультиматумы, болгарское правительство опубликовало накануне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В них сказано, что если они не будут выполнены, то София заблокирует запланированную на 15 октября встречу глав МИД стран-членов ЕС, с которой должен начаться процесс интеграции Северной Македонии в Евросоюз.

В частности, документ начинается с таких безапелляционных формулировок, как «Болгария не позволит, чтобы интеграция Македонии в ЕС сопровождалась европейской легитимностью, поддерживающей государственную идеологию на антиболгарской основе» и «переписывающей историю части болгарского народа (имеется в виду македонцев – ред.) после 1944 года, что является одним из столпов антиболгарской идеологической конструкции югославского тоталитаризма».

Также в ноте болгарского правительства говорится, что совместная историческая комиссия Болгарии и Северной Македонии должна дать исчерпывающую оценку в отношении исторических личностей и событий, но в выгодном для Софии ключе. Например, по поводу героя антитурецкого восстания Гоце Делчева, повстанческой организации ВМРО, боровшейся как с турками, так и с югославской администрацией, легендарного первого антитурецкого Инлинденского восстания.

На основе этого вердикта «политики, представители государственных учреждений Северной Македонии, а также финансируемые государством СМИ» должны будут впредь «формулировать свои заявления». Помимо этого болгарское правительство требует, чтобы нигде в документах ЕС не фигурировало понятие «македонский язык», но только «официальный язык Республики Северная Македония».

Также София хочет проведения процесса люстрации в отношении бывших сотрудников югославских спецслужб, пресекавших проникновение болгарского влияния в эту некогда югославскую республику, и удаление формулировок «болгарский фашистский оккупант» со всех памятников и мемориальных досок (союзничество Болгарии Третьему Рейху в 40-е подстегнуло процесс формирования особой македонской идентичности у местных болгар, большинство из которых поддержали коммунистическое антифашистское сопротивление).

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В свою очередь, сегодня Народное собрание Болгарии 129 голосами при четырех проголосовавших против и одном воздержавшемся приняло декларацию, разрешающую Македонии и Албании начать переговоры о вступлении в Европейский Союз.

«Болгария поддерживает начало переговоров между Республикой Северная Македония и Албанией с Европейским союзом. Это не следует рассматривать как гарантию членства в ЕС, а как стимул для ускорения реформ, укрепления верховенства закона и поддержания добрососедских отношений. Поддержка европейской интеграции не должна наносить ущерб историческим событиям, документам и артефактам, а также искажать роль и позицию деятелей болгарской истории», – говорится в итоговом документе болгарского парламента.

Понятно, что и в парламентском решении без ультимативных заявлений в сторону Скопье не обошлось. В частности болгарские парламентарии потребовали от македонцев «прекращения ненавистнических высказываний в отношении Болгарии и граждан Республики Северная Македония с болгарским самосознанием», потребовали отказаться от признания того факта, что в Болгарии проживает македонская диаспора, а также потребовали заняться реставрацией и содержанием болгарских захоронений на территории страны – по иронии судьбы в этом пункте как раз идет речь преимущественно о болгарских коллаборационистах времен Второй мировой войны.