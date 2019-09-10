Болгария пытается сорвать строительство «Турецкого потока»

10.09.2019, Москва, Елена Острякова

Болгарские правоохранители задержали руководство общественного движения «Русофилы»: председателя Николая Малинова, его заместителя Милена Чакырова и секретаря организации Юрия Борисова.

По месту жительства пророссийских общественных деятелей были проведены обыски, изъяты компьютеры и документы. Прокуратура заявила об их причастности к шпионажу в пользу России и деятельности, которая угрожает национальной безопасности Болгарии.

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По мнению политолога Олега Бондаренко, репрессии против Малинова, который является публичным политиком, на первый взгляд, связаны с избирательной кампанией мэра Софии.

«В этой кампании участвует кандидат от болгарской Соцпартии. Малинов многие годы был депутатом Народного собрания Болгарии от этой партии, – серьезной политической силы, представленной в Европарламенте. Властям нужно показать, что эти люди связаны с Малиновым, а он русский шпион и агент», – сказал Бондаренко «ПолитНавигатору».

Однако выборами в Софии, полагает эксперт, подоплека громких арестов не исчерпывается. Репрессии могут быть частью масштабной кампании по срыву строительства газопровода «Турецкий поток».

«Болгария до сих пор молчит по поводу окончания строительства европейской ветки «Турецкого потока». От нее зависит, когда туда пойдет российский газ. Болгар в этом процессе, к сожалению, никак не обойти. Россия уже давно выполнила все необходимые требования. Сербская часть «Турецкого потока» практически построена, а болгары молчат. Но создают крайне негативную атмосферу, обвиняя Москву в том, что она занимается шпионскими вещами», – сказал Бондаренко.

По его мнению, все обвинения против Малинова надуманны, поскольку он занимался легальными и публичными вещами. Движение «Русофилы» продвигало преподавание русского языка в болгарских школах, занималось реставрацией советских и российских памятников.

«Малинову вменяют его контакты с генералом Решетниковым (бывший генерал разведки, затем работал главой Института стратегических исследований России, сейчас – один из лидеров монархической организации «Двуглавый орел», – ред.). Это значит, что им нечего предъявить. Решетников кроме того, что он работает в общественной организации ультра-монархического характера, никакой реальной политикой не занимается», – сказал Бондаренко.