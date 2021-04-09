Болгария рядом не стояла: сербы зовут россиян на свои горнолыжные курорты

09.04.2021, Москва, Елена Острякова

Товарооборот между Сербией и Россией должен вырасти в два раза.

Об этом в интервью youtube-каналу «Балканист» заявил посол Сербии в РФ Мирослав Лазанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш торговый баланс не такой большой, всего 2,5 млрд в год. Нужно увеличить его минимум до 5 млрд. То есть, нам есть к чему стремиться. За счет экспорта нашей сельскохозяйственной продукции к вам, хотя вы сейчас в сельском хозяйстве – первая страна мира. Особенно важно развивать туризм: у нас отличные горнолыжные курорты, некоторые лучше, чем в Австрии, не говоря уже о Болгарии. У нас курорты высокого класса», – сказал Лазанский.

Он считает, что развитию отношений двух стран будут способствовать отношения президентов.

«Отношения не просто хорошие, они отличные, прежде всего, благодаря прекрасным дружеским отношениям между президентами Путиным и Вучичем. Они провели на сегодня 18 встреч.

На Западе нет такого политика, с которым он виделся больше, чем с Путинным. У нас одна вера, а наша дружба прошла испытания обеими мировыми войнами. Более двух тысяч воинов-красноармейцев погибли при освобождении Белграда. Вы никогда не бомбили нас, и это знает каждый серб», – отметил Лазанский.