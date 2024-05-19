Болгария сознательно и бодро пошла по финским граблям

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Болгария потребовала от «Газпрома» свыше 400 млн евро в качестве «компенсации ущерба, причиненного в результате прекращения поставок газа».

Об этом заявили в минэнерго страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Bulgargaz предъявит претензии «Газпром экспорту» и сначала попробует урегулировать вопрос в досудебном порядке. Если это не выйдет в течение месяца, то компания намерена обратиться в Международный арбитражный суд в Париже.

Поставки газа в Болгарию были остановлены в 2022 году. Тогда София отказалась пользоваться рублёвой схемой оплаты за российский газ. Схема была введена указом президента РФ, она прямо запрещает «Газпрому» поставлять газ компаниям и странам, которые не пользуются рублёвой схемой оплаты.

Ранее аналогичный иск на 300 млн евро в арбитражный суд Стокгольма подавала Финляндия, который признал форс-мажором решение российских властей и отклонил претензии.

«Руководство Болгарии всегда отличалось умом и сообразительностью – и решило пойти ровно по тому же пути. Вдруг что-то изменилось, и из договора куда-то исчезли форс-мажорные обстоятельства. Вдруг на самом деле «Газпром» должен отвечать за действия правительства РФ. Перспектива здесь абсолютно очевидна. Главная задача – создать информационный шум. ЕС по-прежнему лихо давит на Россию, чтобы те клочья, которые остались от российской экономики, разорвать еще раз на более мелкие клочья. В информационную повестку они попали, и с учетом скорости работы европейских судов, Болгария ближайшие полгода будет регулярно всплывать на первых полосах СМИ», – прокомментировал действия болгарского правительства эксперт по энергетике Борис Марцинкевич в интервью ютуб-каналу «Геоэнергетика.Инфо».

«Есть некоторое подозрение, что болгарам придётся пройти по пути финнов. Кстати, никто не мешает им открыть два счёта в России (в евро и в рублях) – и снова получать газ в необходимых количествах», – соглашается с ним его коллега Александр Фролов в своем тг-канале.

«Скорее всего, это необходимые действия, чтобы потом обратиться к правительству Болгарии с требованием компенсировать убытки, т.к. оно запретило платежи в рублях», – предполагает политолог Юрий Баранчик.

Суд с «Газпромом» – не единственный случай недружественных демаршей болгарских властей по отношению к российским компаниям. На прошлой неделе они попытались уличить НПЗ Лукойл Нефтохим в налоговых нарушениях. По данным местных СМИ, поводом стали спекуляции о том, что Лукойл якобы не платит НДС и таможенные пошлины. Болгарский премьер опроверг эти домыслы, указав, что в феврале российская компания заплатила $50 млн, в марте $22 млн, а в апреле $125 млн налоговых платежей.

Также конституционный суд Болгарии отклонил запрос президента страны Румена Радева, который указывал на незаконность решения по расторжению договоренностей с Лукойлом об аренде нефтетерминала «Росенец». По мнению болгарского лидера, решения касающиеся энергетических тем, должны учитывать обеспечение стабильности и бесперебойности поставок сырья.

Однако суд отклонил заявление Радева, опираясь на специальный закон об ограничительных мерах, которые власти Болгарии должны предпринимать в связи с действиями России на Украине.

София последовательно вытесняет Лукойл. Власти досрочно расторгли 35-летнюю концессию с российской компанией на порт Росенец. Еще в прошлом году болгарский парламент запретил НПЗ экспортировать свою продукцию, а получать российскую нефть в качестве сырья — с 1 марта.

Российский завод вынужденно занимается «невинными махинациями», выдавая за иракскую российскую нефть, под которую заточен «Лукойл Нефтохим Бургас». Такие же операции могут производиться с казахской нефтью.

Также в декабре прошлого года Народное собрание Болгарии приняло предложение о контроле над «Лукойлом» в случае установления обстоятельств, которые угрожают национальной безопасности.

Болгарские политики уже заявляли, что нашли покупателей на завод. Мол, это завершит переход страны к союзникам по ЕС и НАТО и ознаменует резкий контраст с Венгрией и Сербией.