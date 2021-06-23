Болгария вновь заблокировала вступление Северной Македонии и Албании в ЕС

23.06.2021, Скопье, Алексей Топоров

Европейский Союз снова решил не начинать переговоры с Албанией и Северной Македонией о присоединении из-за того, что Болгария заблокировала этот процесс для македонцев.

Об этом сообщает Exit, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам не удалось договориться об утверждении рамок переговоров с Северной Македонией и Албанией. Мы надеемся добиться этого во время председательства Словении в ЕС», – заявила Ана Паула Закариаш, государственный секретарь Португалии по европейским делам, после вчерашнего заседания Совета по общим вопросам Совета Европы в Люксембурге.

Блокада Северной Македонии со стороны Болгарии также отразилась на Албании, поскольку ранее члены ЕС потребовали, чтобы эти две страны Западных Балкан не отделялись в процессе евроинтеграции.

«Болгария продолжает экспертные консультации со Скопье относительно выполнения Соглашения о дружбе и добрососедстве, – заявил заместитель министра иностранных дел Болгарии Румен Александров, представлявший Болгарию в Евросовете. – Мы подходим к этому конструктивно и с добрыми намерениями, но ожидаем, что Республика Северная Македония приступит к выполнению обязательств высокого уровня, взятых на практике 17 июня 2021 года в Софии, что позволит нам двигаться в позитивном направлении».

Александров добавил, что София ждет от Скопье того, что та откажется от территориальных, исторических претензий к Болгарии, в том числе и в вопросе македонского этнического меньшинства, изменит надписи на памятниках, якобы разжигающие ненависть к Болгарии, и займется «реабилитацией жертв югославского коммунизма».

Хотя у Северной Македонии нет территориальных претензий к Болгарии, в то время как Болгария не отказывается от идеи включить соседнюю страну в свою орбиту, Северная Македония признает наличие в стране болгарского меньшинства, в то время как Болгария не признает самого факта существования такого народа, как македонцы, Македония не присваивает исключительно себе общих исторических персонажей, в то время, как Болгария настаивает на том, что они только болгарские.

Также София требует, чтобы на памятниках жертвам болгарского фашизма ничего бы не говорилось о «болгарском фашизме», при этом проболгарские коллаборационисты времен Второй мировой, осужденные за это при СФРЮ, были бы реабилитированы.

«Независимо от нашего двустороннего диалога с Республикой Северная Македония, Болгария настаивает на том, чтобы выполнение соглашения о добрососедстве Республикой Северная Македония было включено в число условий будущих переговоров по вступлению Скопье в ЕС», – сказал Александров.

Болгария также высоко оценила достижения Албании в процессе реформ и подтвердила свою поддержку принятия переговорных рамок по вступлению в ЕС для этой страны.

По факту нынешние македонцы являются западной частью болгарского этноса, исторически оказавшейся вне болгарского государства. После Первой Балканской войны населенная болгарами территория Вардарской Македонии, освободившаяся от Османской империи, закрепилась за Сербией (Эгейская Македония была населена преимущественно греками и досталась Греции, Пиринская Македония – Болгарии), впоследствии – за Югославией, а духовно начала окормляться Сербской Православной Церковью.

Сербская монархия до своего фактического падения в начале Второй мировой войны не оставляла попыток мягкой ассимиляции македонских болгар, выдвигая концепцию «оболгаренных сербов», что, в свою очередь, вызывало резкое неприятие местного населения и даже провоцировало партизанскую войну против югославских органов власти.

Годы Второй мировой войны можно считать началом болгаро-«македонского» противостояния, когда пассионарная часть населения Вардарской Македонии, ранее симпатизировавшая Болгарии, перешла под знамена антифашистского сопротивления, в то время как официальная София стала союзницей Третьего Рейха.

Пришедшие к власти в Югославии в 1945 году коммунисты в пику Болгарии, оставшейся после конфликта Сталина и Тито в стане союзников СССР, подхлестнули процесс формирования особой македонской идентичности.

Была создана Социалистическая республика Македония, а также по лекалам украинской и белорусской идентичности в СССР – отдельная македонская нация. А вместе с ними македонский язык, македонская история, и даже «Македонская Православная Церковь», учрежденная при поддержке атеистических властей.

Поле распада Югославии претензии к получившей независимость Македонии предъявила Греция, утверждавшая, что славяне появились на территории исторической Македонии много позже эллинских античных македонцев, а потому не имеют права на подобное название нации и страны.

Афины заблокировали вступление государства в ООН, вплоть до того, как Скопье приняло название «Бывшая югославская республика Македония», а флаг с символом античных македонских царей Виргинская звезда был заменен на флаг с изображением солнца.

После Преспанского соглашения 2018 года с Грецией Македония поменяла название на «Северная Македония», в результате чего ей был открыт путь в НАТО, членом альянса страна стала в 2020 году.

Теперь Болгария блокирует процесс вступления Северной Македонии в ЕС, требуя отказаться от понятий македонский язык, считая его диалектом болгарского языка, признать таких знаковых героев, как один из лидеров антитурецкого восстания Гоце Делчев, исключительно болгарскими героями, и многих других уступок, которые неизбежно приведут к краху национальной идентичности македонских славян.