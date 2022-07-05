Болгария закипает после высылки дипломатов РФ

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Болгария оказалась в шаге от разрыва дипломатических отношений с Россией. Ситуация беспрецедентна! Даже в годы Второй мировой войны, при том, что Болгария являлась тогда союзником нацистской Германии, посольства СССР и Болгарии не прекращали свою работу…

Временно исполняющий обязанности, премьер-министра Болгарии Кирилл Петков, заявил о выдворении 70 дипломатов и сотрудников посольства Российской Федерации из страны. Все 70 человек, были огульно обвинены в шпионаже, без каких-либо доказательств.

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Спустя несколько дней после своего демарша, Петков стал утверждать, что высылке российских дипломатов предшествовали длительные расследования болгарских спецслужб. Однако эти «пояснения» прозвучали уже после волны протестов самих болгар на улицах городов и негативной оценки местной прессы. Болгарское издание «Труд» сравнило Петкова с бывшим диктатором Уганды – Иди Амином, известным бесчисленными убийствами, совершенными, в том числе и собственными руками, а также – каннибализмом…

Известный политический аналитик и эксперт по вопросам национальной безопасности Боян Чуков назвал произошедшее – «драмой» и прямо назвал Петкова – «инструментом» для реализации стратегических замыслов зарубежных политиков.

Болгарский президент Румен Радев высказался осторожно, ссылаясь на недостаток информации, но и в его заявлении прозвучала тревожная нотка. Он дипломатично выразил надежду на то, что Кирилл Петков отдает себе отчет в возможных последствиях и их масштабе.

Радев добавил, что Президентский институт не получал от Государственного агентства национальной безопасности доклада о высылке 70 российских дипломатов и сотрудников и данное решение даже не обсуждалось.

Наиболее жесткий ответ прозвучал от посла России в Софии Элеоноры Митрофановой. После того как её требование отменить решение о высылке дипломатов было проигнорировано премьером и министром иностранных дел Болгарии, было опубликовано следующее обращение к гражданам Болгарии.

Закономерен вопрос, как могло случиться, что конфронтация между двумя дружественными, до недавнего времени, государствами, зашел так далеко? Для понимания ситуации, нужно разобраться в некоторых подробностях болгарской «политической кухни».

В минувшем году страна пережила три избирательных компании, и к декабрю 2021 года, наконец, было сформировано правительство. Первыми к финишу, совершенно неожиданно пришло новое политическое движение – «Продолжаем перемены», возникшее осенью 2021 года, буквально накануне самих выборов. У этой партии сразу два лидера – Кирилл Петков и Асен Васильев.

Правда, поддержка новой партии, была обусловлена в большей степени усталостью болгар от длящегося десятилетиями противостояния двух традиционных «старых» болгарских партий : ГЕРБа (Граждане за европейское развитие Болгарии) и социалистов (БСП), не несущего никаких позитивных перемен большинству болгарского населения.

Главным позитивным моментом для болгарских избирателей стал тот факт, что новая партия и её лидеры не были (на тот момент) уличены в коррупции и политических скандалах. Кроме того, их предвыборная кампания отличалась большей креативностью и напором, чем это принято в Болгарии.

Биографии Петкова и Васильева, мало чем отличаются друг от друга. Кирилл Петков – родом из болгарского Пловдива, но большую часть жизни (с 14 лет) провел за океаном, в Канаде. Образование получил в университете Ванкувера и в пафосном Гарварде (чем очень гордится). Его жена, Линда Маккензи, как вы понимаете, тоже – не совсем болгарка… Однако хорошее образование не заменяет понимания менталитета народа, которым подрядился руководить. Но, об этом – позже…

Следует сразу сказать, что симпатии к «канадскому Киро» – испарились, у большинства болгар, за полгода.

Страна, снова, оказалась на распутье. Уже в июне нынешнего года, правоцентристская партия ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) внесла в парламент вотум недоверия кабинету Кирилла Петкова. Инициативу партии бывшего премьера Болгарии – Бойко Борисова, поддержали – ДПС, «Возрождение» и «Есть такой народ»… Что занятно, идеология всех этих политических структур – диаметрально противоположна!

Если «Возрождение» и его лидер Костадин Костадинов, считаются пророссийскими и регулярно выступают с протестами против размещения баз НАТО в Болгарии и оказании содействия Украине при проведении военной операции Российской Федерацией, то ГЕРБ строго придерживается евроатлантической стратегии.

ДПС – представляет интересы турецкого меньшинства в Болгарии и, по сути, является очевидной пятой колонной самой Турции. По их телодвижениям можно догадываться о замыслах «коварного турка» – Реджепа Эрдогана.

Что же представляет собой «партия» (кавычки тут не случайны) «Есть такой народ», сказать очень трудно… Первоначально, планировалось другое название – «Нет такого народа»… Нынешнее же название возникло от музыкального альбома певца и телеведущего Слави Трифонова и группы Ку-Ку бенд.…

Сам же лидер движения, Слави Трифонов, очень напоминает «злого шута Украины» Вову Зеленского. Правда, есть три отличия. Слави выделяется весьма высоким ростом (дружеская кличка – «Длинный»), он существенно старше, и носит серьгу в ухе… На прошлогодних выборах движение Трифонова долгое время лидировало, и смогло провести в парламент существенное число своих депутатов.

Свою предвыборную стратегию Слави Трифонов определил, как протестную. Как это часто происходит, у фразы: «…разрушим до основанья, а затем…», продолжения не оказалось…

Так как же столь разные политики ополчились против действующего премьера Болгарии? В чем причина? Существует две официальные версии: одна предложена самими парламентариями, вторая – озвучена премьером Кириллом Петковым.

Депутаты, устами представителя партии ГЕРБ, Десиславы Атанасовой обвинили Петкова в том, что он не смог справиться с растущей инфляцией, и раскритиковали его финансовую политику.

Сам же Кирилл Петков высказался более ярко и образно:

«Для меня было честью возглавить правительство, которое было свергнуто Деляном Пеевским, Бойко Борисовым, Слави Трифоновым и Элеонорой Митрофановой».

Упоминание, в данном контексте, посла РФ Элеоноры Митрофановой, можно бы отнести к проявлению традиционной антироссийской истерии на Западе и попытке оправдать собственный политический провал, набившей уже оскомину «рукой Москвы». Но, не так всё просто…

На отстранение Петкова от власти на самом деле события, происходящие сейчас на Украине, оказали весьма существенное влияние.

Кирилл Петков совершил несколько фатальных ошибок, которые и определили финал его политической карьеры в Болгарии. Первый просчет – увольнение военного министра Стефана Янева, до этого возглавлявшего служебное правительство в период долгоиграющих прошлогодних выборов в стране.

Янев – офицер, генерал, и личность, имеющая существенную популярность в народе. Причина увольнения – Стефан Янев отказался назвать военную операцию Российской Федерации на Украине – войной… Всего-то! Сегодня, Стефан Янев создал собственную политическую силу: «Български възход» («Болгарский восход»). Аналитики пророчат этой партии грандиозный успех на возможных предстоящих выборах.

Вторая ошибка Петкова, была еще серьёзнее. Он вошел в конфликт с президентом Болгарии – Руменом Радевым. Тоже, офицером, генералом, боевым летчиком и фигурой, обладающей огромным авторитетом среди болгар.

Причем, авторитет этот проверен временем! Он неизменно побеждает на выборах с 2017 года, и медленно, но верно продвигается к созданию собственной политической силы. Камнем преткновения в их конфликте, тоже, стало требование Петкова оказать помощь Украине в вооруженном конфликте. Причем Радевым двигали не пророссийские настроения, а четкое понимание последствий такой «помощи». Рассуждал он и как опытный военный и как трезвый государственный деятель, пекущийся о безопасности собственной страны.

На первый взгляд, самый главный просчет Петкова, может показаться несущественным. В конце апреля, он перечислил собственную зарплату в фонд помощи Украине, призвав поступить аналогично – каждого болгарина. Я хорошо помню, какую гневную реакцию вызвало у людей подобное заявление! Как ни странно, этой, вполне себе европейской, популистской акцией, он подписал себе приговор.

Болгары – очень добросердечный и отзывчивый народ. Только, они очень болезненно относятся к попыткам нагло залезть в их собственный карман. На фоне галопирующей инфляции (18,5%) – самой высокой в ЕС, подорожании бензина в более чем два раза, ежедневном подорожании продуктов, реакция болгар граничила с бешенством!

Последнюю акцию, уже бывшего (официально – временно исполняющего обязанности) болгарского премьера Кирилла Петкова, по выдворению 70 российских дипломатов, с уверенностью можно назвать и антироссийской, и антиболгарской, одновременно. Не даром, в стране все чаще звучит лозунг, столь привычный уху украинцев:

«Чемодан! Вокзал! Канада!».

Впрочем, хозяева «Канадского Киро» из тех, кто продвигал его на премьерское место и финансировал предвыборную кампанию, могут быть довольны. Свою миссию по расшатыванию болгарского государства Петков даже перевыполнил. Его «лебединая песня», оказалась даже слишком громкой…

Очевидно, что грядущие выборы очень сильно разочаруют Петкова и его команду. Остальные политические силы в Болгарии дают себе в этом отчет и стремятся дистанцироваться от дискредитировавшего себя легионера, игнорирующего менталитет и жизненные интересы народа, с которым он давно утратил связь, но самонадеянно пытался управлять.