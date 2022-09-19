Болгария закипает протестами: украинское зерно ударило по фермерам

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Новости Украины

Народ в Болгарии, как и по всем Балканам, привык выказывать своё недовольство теми или иными действиями правительства, выходя на уличные протесты.

Однако не стоит путать местные митинги и демонстрации с кровавыми украинскими «майданами» и массовыми акциями вандализма в США с сожженными автомобилями и грабежом магазинов.

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Очень часто можно заметить стайки активистов с плакатами перед зданиями Народного собрания и президентским дворцом в Софии. Немногочисленные протестанты, за редким исключением, стараются не мешать движению транспорта и пешеходам, ведут себя скромно и вообще воспринимаются как некая часть городского ландшафта.

Иное дело – политические масштабные акции, организованные партиями и общественными движениями. При существенно большем количестве участников для полиции и на таких акциях работы не так много. До откровенного рукоприкладства дело доходит редко. Похоже, о столь мирном течении протестов придется скоро забыть. Экономические неурядицы крепко взяли за горло болгар.

Недавно забили тревогу болгарские фермеры. Бесконтрольный ввоз зерна и подсолнечника из Украины стал причиной общенациональной акции протеста болгарских фермеров в 17 городах страны.

«В Болгарию было импортировано около 1,4 млн. тонн подсолнечника из Украины. На данный момент у нас нет рынка, все мертво! Мы не можем реализовать нашу продукцию, у владельцев нет денег, чтобы платить арендную плату. Большинство из нас просто обанкротятся в ближайшее время», – говорит председатель Ассоциации производителей зерна в Хасково, Станислав Стоянов.

Похожего мнения придерживаются производители зерна из Карнобата Теодор Иванов и Красимир Пенчев:

«Мы протестуем против импорта украинского зерна. Мы хотим, чтобы украинское зерно было отделено от болгарского, потому что у нас есть большие сомнения в его качестве. Украинское зерно и подсолнечник – низкого качества, и по очень низким ценам».

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Абсолютно очевидно, что широко разрекламированный вывоз зерна из Украины для помощи голодающим африканским народам – не более чем очередная политическая афера. Среди болгарских цыган есть люди с очень темным цветом кожи, но они выходцы из Индии и никак не африканцы, а тем более голодающие!

Создаётся впечатление, что этим зерном не станут кормить и саму Европу. Болгары надеялись, что их территория станет лишь местом транзита украинской сельхозпродукции. Однако никто не спешит переправлять зерно и подсолнечник в другие страны, тонны этого добра распродаются по заниженным ценам потребителю, а остатки гниют на складах.

Скорее всего, вывоз зерна из Украины был осуществлен с единственной банальной и людоедской целью – организовать массовый голод в самой Украине, и обвинить потом в этом Россию. Не зря президент РФ Владимир Путин заявил о намерении пересмотреть «зерновое соглашение» и отменить так называемый «зерновой коридор».

Болгарский аграрный сектор и без сомнительной «помощи» в виде украинского зерна, переживает не лучшие времена. Не нужно быть экономистом, чтобы понять это. Достаточно зайти в любой местный магазин. Даже в маленьких овощных магазинчиках, которые тут называют «зеленчуци», вам предложат помидоры исключительно турецкого происхождения, а «болгарский перец» – привезенный из Греции…

На этом экономические проблемы болгар не заканчиваются. Цены растут неудержимо на все виды продуктов и товаров, причем, ежедневно! Что же касается зарплат, похожей динамики не наблюдается совершенно. Многие болгарские семьи вынуждены сокращать свой бюджет до минимума, покупая только необходимые продукты питания, да и то по скидкам, которые распространены в местных крупных супермаркетах. Мелкие торговые площадки просто закрываются, не выдерживая конкуренции.

Два крупнейших национальных профсоюза Болгарии не могли не отреагировать на катастрофическую социальную ситуацию в стране. Мощная протестная компания под лозунгом «Защитить наши доходы от инфляции и рабочие места в условиях кризиса!» уже началась.

На этой неделе планируют заблокировать тысячами манифестантов так называемый «треугольник власти» в Софии. Речь идет о площади между зданиями Совета министров, Народного собрания и президентским дворцом.

Основные требования профсоюзов связаны с увеличением доходов, принятием эффективных мер по контролю над инфляцией и выходу из экономического кризиса. Другой основной запрос связан с изменениями в регулировании расчета рабочего времени. Более 100 тысяч человек уже выразили свое недовольство нынешними условиями Трудового кодекса.

Прозвучала и угроза проведения массовых забастовок, если правительство не предпримет шагов по увеличению заработной платы. В числе прочих, свои требования выдвинули и болгарские врачи. Медицинская федерация «Поддержка» предупреждает Министерство здравоохранения о том, что в течение 7 дней ожидает информацию о том, какие конкретные действия были предприняты или будут предприняты для повышения заработной платы.

Участие профсоюзов в манифестациях и возможных забастовках обычно обеспечивает массовость и организованность протестов. Именно в этих случаях удавалось добиться от власти конкретных ответных действий. Хотя всё это пока репетиция, проба сил.

Сегодня Болгарией управляет временное служебное правительство, назначенное президентом страны. Но уже в начале октября в стране пройдут парламентские выборы, и новое правительство будет вынуждено считаться с требованиями трудящихся.

Конечно, некоторые политические партии попытаются присоединиться к акциям и попробуют оседлать волну народного недовольства, заработать себе очки в предвыборной гонке. Однако, очень скоро, политикам придется отвечать за свои слова и обещания.

Подозреваю, что именно к концу нынешней осени, волна протестов достигнет критического уровня. Этому же будет способствовать и грядущее похолодание.

В большинстве болгарских домов нет центрального отопления. Люди греют свои жилища электрическими или газовыми печками. Некоторые предпочитают печи на дровах. При этом, судя по ценам на ток (так называют болгары электричество), газ и дрова, многим придется отказаться от минимального комфорта в квартирах. Греться придется разве что на митингах…