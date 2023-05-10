Болгария запела по-русски под вопли полутора десятков русофобов

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Официально 9 мая Болгария отмечает День Европы. Однако из окон домов льются мелодии песен на русском языке времен Великой Отечественной войны…

Парадокс? Власть и народ – отмечают разные праздники? Не совсем так. Наиболее чётким маркером стало проведение по всей стране акции «Бессмертный полк».

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В столице страсти начали разгораться задолго до 9 мая. Партии евроатлантического толка и их представители во власти требовали демонтировать монументальный комплекс, посвященный освободительной миссии Советской Армии, расположенный в центре болгарской Софии.

Принятый на вооружение лозунг «Хотим болгарский памятник» подвигнул особо ретивых русофобов на акции вандализма. Представители левых партий и простые горожане терпеливо ремонтировали и отчищали монумент.

Не удивительно, что накал страстей достиг своей высшей точки, к нынешней дате – Дню Победы. Столичная мэрия запретила проведение шествия «Бессмертный полк» по приказу мэра Йорданки Фандыковой. Но он, несмотря на запрет, состоялся.

«Бессмертный полк» прошел путь от Храма-памятника Александру Невскому до памятника Советской Армии, несмотря на запрет мэра. Участники акции заявили, что не собираются сдаваться, хотя и ожидают провокаций. Демонстранты не стали блокировать движение и передвигаться по основным транспортным магистралям. Участники шествия несли болгарские и российские флаги, а также флаг СССР.

Полтора-два десятка русофобов попытались играть на опережение. Они первыми прибежали к конечному пункту демонстрации – памятнику Советской Армии. Заняв, как им показалось, «стратегическую высоту», они спели «Шуми Марица» (аналог бандеровской «Красной калины»), когда шествие прибыло в район монумента. Полицейские разделили две группы граждан, чтобы не было столкновений.

Как это выглядело, легко понять, посмотрев на эти два фото.

Немногочисленная компания радикалов смотрелась довольно комично на фоне нескончаемого потока участников акции «Бессмертный полк». Люди, пришедшие почтить память погибших в той страшной войне и отдать долг уважения своим освободителям, просто игнорировали провокационные вопли противной стороны.

Посол России Элеонора Митрофанова не побоялась присоединиться к запрещенному шествию Бессмертного полка в Софии. Более того, ход шествия транслировался на странице посольства в Facebook.

Подобные шествия «Бессмертного полка» прошли в большинстве болгарских городов.



Так, в Старой Загоре нынешняя акция была даже более многолюдна, чем в прежние годы. Никаких провокаций со стороны противников шествия не отмечалось. К слову, как и в других болгарских городах. Сил на хулиганские выходки местных русофобов хватило только на столицу…

Глава «Болгарского антифашистского союза» в Стара Загора, Трифон Митев выступил с такими словами:

«Мы вместе, и только так мы сможем сохранить память о героях, павших в битве против коричневой чумы, и поднять голос против войны и против возрождения фашизма у нас и в других странах. Мы хотим мира и хотим бороться с бедностью, а не производить боеприпасы для Украины. Не будем подливать масло в огонь в конфликте двух славянских народов.

Это наш позывной сегодня, 9 мая, в День Победы над гитлеровским фашизмом».

Очень примечательные слова прозвучали от мэра другого болгарского города Ямбола Валентина Ревански.

«Если бы не День Победы, у нас не было бы возможности праздновать День Европы. Благодаря жертвам миллионов людей, которые боролись за свободу, справедливость и мир, Старый континент сегодня свободен. Важно сохранить правду!», – сказал мэр.

Возможно, не все знают, что отмечается в День Европы. Поясню. У этого праздника есть и другое название – «День декларации Шумана». Шуман – это фамилия бывшего министра иностранных дел Франции. 9 мая 1950 года, он предложил объединить металлургическую и угледобывающую отрасли Германии и Франции. Якобы с этого момента и началось объединение Европы.

Вероятно, для немецких металлургов и французских шахтеров есть повод выпить шампанского. Для всех остальных 9 мая – это День Победы. Победы в самой разрушительной и страшной войне в истории человечества. Что означала для мира победа над нацизмом, пояснять не нужно.