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На фоне событий в Гагаузии Тараклийский район рискует превратиться в новую проблемную зону Кишинева, если его оставить в сфере российского влияния. Болгария и Румыния должны сотрудничать, чтобы “спасти этот регион”, населенный этническими болгарами и румынами, от “нового электорального цикла в российских сетях”.

Об этом пишет публицист Михай Исак в материале на портале Deschide.md, ставшим известным своей оголтелой русофобской позицией задолго до 24 февраля 2022 года.

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Речь идёт о районе на юге Молдовы, в котором 66% населения составляют этнические болгары. Молдаване в Тараклийском районе составляют всего 14%. В ходе всех выборов Тараклийский район голосует за силы, выступающие (пусть и на словах) за дружбу с Россией. Так, во 2 туре президентских выборов 2020 года Игорь Додон получил в Тараклийском районе 93% голосов, прозападная Майя Санду – всего 7%. Мэр Тараклии Вячеслав Лупов избран, как и башкан Гагаузии Евгения Гуцул, при поддержке партии «Шор».

Автор Deschide.md обеспокоен активностью телеграм-каналов на юге Молдовы, которые активизировали свои призывы к расширению статуса автономии. По его мнению, кипящая напряжённость может взорваться, «если Москва того захочет».

«Приднестровский опыт, или то, как Россия пыталась использовать буджакские меньшинства против Молдовы и Украины в течение последних 30 лет, должны держать в напряжении европейские канцелярии», – взволнован Михай Исак.

Автор сожалеет, что у проевропейского или умеренного крыла политической сцены Кишинева нет никаких намерений на этот счет:

«Проевропейские партии, похоже, забыли, где на карте находятся Твардица или Тараклия, и с самого начала отдали регион людям беглого олигарха, поддерживаемого Москвой».

Михай Исак имеет в виду Илана Шора, беглого бизнесмена, возглавляющего запрещённую ныне в Молдове оппозиционную партию.

Публицист Deschide.md призывает Софию и Бухарест, страны-члены НАТО и ЕС, «преодолевая историческую или политическую гордыню, сотрудничать, чтобы освободить этот регион от плена «Русского мира». По мнению автора, «это может быть геополитическим проектом, достойным двух крупных государств на восточном и понтийском флангах западного мира».

«Постепенная реимпериализация российской внешней политики за последние три десятилетия и использование нерусских национальных меньшинств в качестве геополитических таранов должны быть остановлены в Тараклийском районе», – пишет Михай Исак.

По его словам, «в отличие от других регионов Украины, Беларуси или Кавказа, Тараклия может получить прямую и немедленную поддержку со стороны стран ЕС, как и вся Молдова».

«Европейская стратегия для Тараклии может стать хорошим примером для других регионов Республики Молдова, особенно для разрядки ситуации в Гагаузии или Приднестровье, возбужденных российскими интересами. Тараклия не должна быть отдана на откуп имперским химерам Москвы! Место этнических болгар, румын, гагаузов и других в этом регионе – в Европейском Союзе, как и всего населения Республики Молдова», – патетически восклицает Михай Исак в завершение своей статьи.