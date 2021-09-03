Болгарию ожидают третьи за год парламентские выборы

03.09.2021 09:00 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Популистская партия «Есть такой народ» певца и телеведущего Слави Трифонова отказалась входить в коалицию с Болгарской социалистической партией, после чего формирование правительства стало невозможным.

Об этом сообщает БНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Встреча представителей БСП и популистов произошла накануне, но по свидетельствам очевидцев продлилась не более пяти минут. После чего на заседании Народного собрания представители партии «Есть такой народ» заявили, что не поддержат социалистов, получивших мандат на формирование Совета министров.

«Коллеги, мы не можем сказать ничего нового, кроме того, что мы не будем поддерживать формирование правительства по вашему мандату», – заявил заместитель председателя популистов Тошко Йорданов.

В ответ лидер социалистов Корнелия Нинова выразила надежду, что в следующем созыве парламента депутаты смогут проявить больше здравого смысла.

Таким образом, Болгарии предстоят новые парламентские выборы, уже третьи в этом году.

Самое символичное, что победившие на прежних парламентских выборах политические силы, противостоявшие прозападной партии «Граждане за европейский выбор Болгарии» (ГЕРБ) и ее лидеру коррупционеру и русофобу Бойко Борисову, неумением договариваться и постоянными склоками, дают западникам возможность снова вернуться во власть.

Напомним, парламентские выборы в Болгарии в этом году проводились дважды: 4 апреля, когда ГЕРБ при помощи административного ресурса «победил», но не набрал достаточного количества голосов, чтобы сформировать правительство, а затем 11 июля, когда победила оппозиционная популистская партия «Есть такой народ», получившая мандат на формирование правительства, но впоследствии отказавшаяся от него.