Болгарию втянули в войну против России. Зачем София подписала себе приговор?

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Лидер болгарских социалистов Корнелия Нинова обратилась с отчаянным обращением к президенту Румену Радеву.

«Мы обращаемся к президенту Радеву. Вы должны объяснить обществу, почему вы рискуете втянуть Болгарию в войну? Вы предали людей левых взглядов, предали социалистов, которые выступали за мир и, которые в двух кампаниях поддерживали Вас и прилагали все усилия, чтобы Вас избрали на пост президента!».

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Дело в том, что многие болгары – как политики и эксперты, так и рядовые граждане – были уверены, что президент страны наложит своё вето на скандальное решение парламента о предоставлении военной помощи киевскому режиму в противостоянии с ВС Российской Федерации.

Таким образом, можно было оттянуть на неопределенный срок реализацию опасной затеи «ястребов» из Народного собрания, навязанной служебному правительству Болгарии при беспрецедентном давлении со стороны Брюсселя и Вашингтона.

Однако сам Румен Радев не спешит использовать своё право вето. Он отделался отговоркой, что, мол, «будет беспредметно наложить вето на уже заключенный международный договор».

Радев настаивает на верховенстве принципа соблюдения международных договоренностей над внутренними законами. Не знаю в какой степени это утверждение верно с юридической точки зрения, но с позиции здравого смысла – заявление болгарского президента звучит не слишком убедительно. Мягко говоря…

Процесс передачи оружия и боеприпасов украинской стороне болгары скромно назвали – «логистической операцией». С момента опубликования в официальном болгарском государственном издании «Държавен вестник» указа президента о ратификации «Договора между Софией и Киевом», эта самая «логистическая операция», перешла в практическую фазу. Министр обороны Болгарии, адмирал Эмиль Ефтимов, заявил:

«Эту операцию мы планировали с военными органами НАТО. Решение о том, что дать Киеву, было принято после анализа развития боевых действий на Украине и ряда других факторов».

Президент Радев добавил к словам министра обороны:

«Болгария не даст украинской стороне самолетов, ПВО и танков».

Он призвал Народное собрание срочно рассмотреть внесенный министерством обороны инвестиционный план – программу приоритетных проектов модернизации армии. По мнению Радева, техника, которая будет поставлена Западом в качестве компенсации болгарским военным, ещё более устаревшая, чем та, которая отправится на Украину.

Всё произошло намного быстрее, чем рассчитывала болгарская парламентская оппозиция, сама себя убаюкавшая надеждами на президентское вето. Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил о намерении обратиться в Конституционный суд и опротестовать незаконное по его мнению решение парламента и действия служебного правительства Болгарии.

«Мы имеем необходимые подписи от партии «Возрождение». Нам нужна еще 21 подпись депутатов. У БСП это количество подписей есть. Остается только подать их. У президента есть срок до 29 декабря, чтобы наложить вето, или он сам может обратиться в Конституционный суд. Но, мы все знаем, что он этого не сделает…», – завил Костадинов.

Социалисты, скорее всего, поддержат в этом решении Костадинова и его партию. Но вот шансы на то, что оппозиции удастся добиться желаемого результата, маловероятны.

В Болгарии развернута масштабная антироссийская компания, закрываются русские культурные центры в разных городах страны, местная пресса пестрит заголовками в поддержку врагов России… У оппозиции, несмотря на значительную поддержку населения, шансов на пересмотр решения о поставках оружия режиму Зеленского в этих условиях не так много.

Возникает вопрос: для чего Западу так необходимо вовлечь в вооруженный конфликт, пусть и опосредовано, Болгарию?

Те «вооружения», которые могут передать болгары, ничтожны на фоне поставок из США и Западной Европы. Никакого реального влияния на ход военных действий они оказать не могут! Так зачем же?

Ответ прост – это удар не столько по России, сколько по самой Болгарии, стране, где большая часть населения разделяет идею славянского единства, и тепло относится к северной соседке – России…

В очередной раз в своей истории, Болгария оказывается втянута в глобальное противостояние против своей воли. И, в очередной раз, не на той стороне, к которой тяготит её народ. Участие в «гитлеровской коалиции», во время второй мировой войны, едва не стоило болгарам потери трёх четвертей своей территории. Цена нынешнего «выполнение союзнических обязательств» в противостоянии НАТО – РФ может оказаться ещё выше.

Ни оппозиционеры, ни «ястребы», да и обычные граждане не верят, что Россия начнет бомбить болгарские города в ответ на недружественную политику государства. И всё же, последствия могут быть весьма печальны. Недавно, известный болгарский финансист Преслав Райков призвал «открыть процедуры по разведке и добыче газа в нашей стране и подписать меморандум о добыче сланцевого газа», добавив:

«Когда война закончится, могут вернуться российские поставки газа»!

Ну, это не Райкову решать, вернуться или нет. Очень многое может и не «вернуться»… Россия всегда очень по-братски и с пониманием относилась к Болгарии, что благотворно отражалось на экономике небольшой балканской страны.

После того как Болгария приняла прямое участие в противостоянии с Россией, ситуация переменится, это – очевидно.

«Когда война закончится», Болгария станет не очень-то и нужна партнерам по ЕС. Недаром совсем недавно Болгарии было отказано войти в состав «Шенгенской зоны», то есть болгар открыто признали недоевропейцами…

Россия же в свою очередь может и не забыть показательную «услугу» от правителей некогда братского народа. К сожалению, о том, что неотвратимо произойдет в скором времени, нынешние правители Болгарии не задумываются.