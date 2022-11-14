Болгарию захлестнули протесты. Страну превращают в анти-Россию

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Болгарский народ очень ждал результатов уже четвертых внеочередных парламентских выборов, надеясь на улучшение условий жизни, принятие адекватных мер по сдерживанию бушующего в стране, как и во всей Европе, экономического кризиса.

Но депутаты нового состава Народного собрания очень активно заявили о своей поддержке курса руководства ЕС, поторопились принять решения откровенно антироссийской направленности и… собственно, всё.

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На этом новый парламент посчитал свою миссию оконченной. Экономические проблемы так и повисли в воздухе. И это – накануне зимы, которая, как предрекают экономисты, будет одной из самых трудных для населения страны. Люди закономерно вышли на улицы…

Столица Болгарии снова кипит протестами. Организованный местными профсоюзами митинг начался возле здания Народного собрания, затем шествие продолжилось по всем центральным бульварам и улицам Софии. Два основных профсоюзных объединения страны, КНСБ и КТ «Подкрепа», вывели людей на манифестацию с главным требованием: компенсировать трудящимся катастрофическое падение уровня жизни из-за продолжающейся инфляции и неудержимого роста цен на все продукты первой необходимости.

Помимо увеличения минимальной заработной платы с 710 левов (355 евро) до 850 левов (425 евро), профсоюзы требуют принять наконец бюджет страны на 2023 год, которого нет по сей день, несмотря на уверения и клятвенные обещания политиков.

Один из участников протестов, работник электротранспорта, Богомил Маринов заявил:

«Их [депутатов] костюм и часы стоят примерно столько же, сколько моя годовая зарплата. Вы знаете, теперь я не могу оплатить счет за отопление и электричество. Страна, которая не может заботиться о почти двух миллионах рабочих – это не страна».

Пока в Болгарии идут бесконечные «внеочередные» выборы, государством управляет временное, так называемое «служебное» правительство, назначенное президентом Руменом Радевым. Именно к нему и пришли со своими требованиями профсоюзные лидеры. Президент принял народных посланцев и несколькими фразами окончательно похоронил любые надежды на справедливое решение проблем трудящихся.

«Никто не хочет править страной нынешней зимой. Роль служебного правительства временная, и никогда до сих пор такой кабинет не вносил проект закона о годовом бюджете. Депутаты от различных партий в парламент просто бояться и не хотят взять на себя ответственность, не хотят брать власть этой зимой», – сказал президент.

Недавно избранный 40% болгар парламент (остальные проигнорировали выборы) отметился всего тремя скандальными актами. Депутаты рассмешили народ затянувшимися выборами своего председателя, на этот технический процесс у них ушло целых три дня.

А главное решение новых парламентариев – оказание военной помощи украинскому режиму – оказалось, по мнению юристов, прямым нарушением конституции Болгарии. Именно с таким заявлением выступил профессор Пламен Киров, заведующий кафедрой конституционно-правовых наук Софийского университета «Св. Климент Охридский» и бывший Конституционный судья.

Ну, и третий законодательный «шедевр» – официальное подтверждение жгучего желания болгарских властей купить у американцев 8 истребителей F-16 на сумму более миллиарда долларов. При этом новоиспеченные депутаты так и не смогли сформировать кабинет министров и, соответственно, представить бюджет страны на предстоящий год.

Создается устойчивое впечатление, что болгарские политики шли во власть с единственной целью – задекларировать поддержку украинской стороны на фоне вооруженного конфликта с Российской Федерацией…

Логика партийных функционеров понятна и предельно цинична. Полагаю, их действия можно трактовать так: заказ своих зарубежных спонсоров и идейных вдохновителей они отработали, а о том, как будет жить их собственный народ, пусть позаботится кто-то другой…

То, что Болгарию используют в качестве карточного болвана в масштабной международной игре, подтверждает ещё один парадоксальный момент.

Нидерланды заявили о своей готовности не продать, а именно подарить (!) болгарам несколько своих боевых машин – тех же истребителей F-16. Правда, с одной маленькой оговоркой. Болгария получит эту военную технику только в том случае, если отдаст Украине свои МиГи-29 и бомбардировщики Су-25, переданные болгарам во времена СССР.

Пикантность ситуации связана ещё с тем, что именно Нидерланды уже не первый год блокируют вхождение Болгарии в состав Еврозоны. Иными словами, болгар сознательно втягивают в противостояние с Россией, при этом пренебрежительно отказывают в праве считаться полноценными членами европейского сообщества.

Реакция же Российской Федерации вполне адекватна и очевидна. Россия ввела санкции против 15 болгарских компаний, занятых производством вооружений и комплектующих деталей к ним. В числе таких предприятий и пресловутый завод «Арсенал», «прославившийся» бесконечной чередой нештатных ситуаций – взрывов и пожаров на своей территории.

Заставляя Россию принимать ответные меры, болгарские политики наносят прямой удар по своим же соотечественникам. Все эти предприятия, попавшие под санкции, это ещё и тысячи рабочих мест. Как только закончится истерия вокруг «украинского кризиса», болгарские военные заводы останутся без заказов, то есть без поставок комплектующих и запчастей, а работники – на улице. Нужно быть очень большим оптимистом, для того чтобы рассчитывать на содействие натовских союзников.

Попытки партнёров по НАТО превратить Болгарию в очередную «анти-Россию» наподобие Украины становятся всё более откровенными и настойчивыми.

Втравливая страну в глобальный конфликт с Россией, вдохновители этой грязной операции меньше всего думают о судьбе болгарского народа. Однако среди простых людей в этой стране ещё жива память о том, что именно Россия, не единожды становилась гарантом независимости и выживания болгарской нации. Даже многоопытным натовским стратегам будет очень трудно стереть вековую связь двух народов.