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На болгарское правительство оказывается огромное давление с целью отправить болгарских военнослужащих на Украину. Вначале – несколько сотен солдат в качестве символического контингента, который будет размещён в Одесской области для охраны тамошнего болгарского меньшинства.

Конечная цель – бросить болгарских солдат на передовую и вернуть их в Болгарию в гробах. Об этом заявил лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов, сообщает posoki.com.

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По его словам, для того, чтобы болгарское общество ещё больше ожесточилось против России, на Украину будут направляться все новые и новые болгарские воинские части и, наконец, Болгария будет включена в активную горячую фазу военного конфликта с Россией.

Костадинов утверждает, что, если болгарские евроскептики и русофилы не победят на предстоящих выборах 9 июня, через несколько недель давление с целью отправки болгарских войск на Украину будет настолько сильным, что болгарское правительство, кем бы оно ни было, будет потворствовать своим американским хозяевам и отправит солдат на смерть.

«Французские солдаты уже воюют на Украине. Есть погибшие среди французов, их будет больше. Французы попросят помощи, там уже будут другие солдаты – отправлены официально. И в какой-то момент НАТО вмешается в войну», – предрекает болгарский политик.

«Третья мировая война буквально стучится к нам в дверь. Только от нас зависит, будем мы участвовать или нет», – подытожил Костадинов.