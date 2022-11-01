Болгарию ждет холодная и голодная зима

Новости Украины

Как будут пытаться выживать жители страны, не особо рассчитывая на помощь властей: дрова и традиционные продукты питания – не всем будут по карману.

В Болгарии ещё продолжается «цыганское лето» (аналог нашего «бабьего лета»). Дневные температуры держаться в районе 20 градусов, возможно потому настоящая паника у населения пока не наступила. Однако все понимают, что через неделю–другую пойдут дожди, столбики термометров поползут вниз, и тогда «чашей ракии» (рюмкой местной водки) на сон грядущий – уже не согреться…

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Энергетический кризис в Европе ударил по Болгарии особенно сильно. Зданий, с привычным россиянам центральным отоплением, в стране очень мало. В холодное время болгары обогревают свои жилища или кондиционерами и электрическими обогревателями, или небольшими печками на дровах. В нынешних реалиях, оба эти варианта отходят в разряд небывалой роскоши. Цены на электричество, да и на обыкновенные дрова, стали неподъёмными даже для семей со средним достатком, не говоря уже о тех, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума. Таких в Болгарии, по официальной статистике – один миллион восемьсот тысяч человек!

Дискуссии в болгарском обществе на тему – «кто виноват»: присоединение Болгарии к антироссийским санкциям, или «жестокая Россия» и Газпром, прекративший поставки дешевого газа, резко перешли в иную плоскость – «что делать»?!

Журналисты Болгарского телеграфного агентства (БТА) провели свои исследования в различных городах страны.

В популярном приморском курорте – Варне, те кто пользовался паровым отоплением, теперь будут вынуждены платить на 38 (!) процентов больше, чем прежде. Люди с более скромным достатком, использующие дровяные печки, тоже в ужасе. Небольшой мешок дров, которого хватает на два – три дня (знаю по собственному опыту), стоит 10 левов (5 евро)! Один кубометр дров в той же Варне, по самой низкой цене – 160 левов (80 евро). Не говоря уже о том, что для отопления скромной квартиры потребуется не менее трёх кубов, так и в наличии, этих самых дров – нет! Есть о чем задуматься…

Как говорится в том же журналистском исследовании, «Продавцы кондиционеров в Стара Загора отмечают повышенный интерес к их продукции.

«Наблюдается увеличение числа желающих разместить в своих домах кондиционеры для отопления в следующем зимнем сезоне. У нас есть заявки на установку, которые могут быть выполнены в конце ноября или в начале декабря», – сказал Денко Росенов, сотрудник компании по продаже и установке кондиционеров.

По его словам, несмотря на повышение цен на кондиционеры, они являются энергосберегающими, что приведет к снижению потребительских счетов.

Почти в три раза больше заявок на дрова в Государственном лесном хозяйстве (ДГС) Стара Загора в этом году по сравнению с предыдущим, сообщил БТА директор инженер Иван Чергеланов.

Репортерская проверка БТА установила, что цена на одну тонну гранул для печей составляет уже тысячу левов и продолжает расти, а основные поставки идут – из Турции и Украины. Болгарские компании ограничили производство из-за дорогостоящего электричества и нехватки древесины, сказал БТА Илько Илиев, менеджер склада.

Забавно, что среди поставщиков указана и Украина! Чем и как будут греться сами украинцы, не совсем понятно. Вероятно, их власти действуют по старинному украинскому рецепту: «сгорел сарай, гори и хата»…

Можно констатировать, что в большинстве жилищ, во всех регионах Болгарии, нынешней зимой будет, мягко говоря, не жарко. Но, это не единственная проблема, которая волнует болгар. Производители продуктов питания предупредили о новом подорожании из-за роста цен на энергоносители, сырье и заработную плату.

Всего за год потребительская корзина, в которую входят 27 продуктов, подорожала оптом в среднем на 24% – с 78 до 97 левов. К середине сентября самым серьезным за последний год стал рост цен на сахар, сыр, сирене (брынза), масло, яйца и куриное мясо. Эти продукты – всегда были традиционными на любом болгарском столе. Ключевое слово – «были»… Овощи и фрукты, тоже подорожали, но всё ещё доступны большинству болгар. Однако ближе к зиме, и они станут предметом роскоши…

Вряд ли эта информация успокоит самих болгар, но аналогичные процессы захватили уже всю Европу! По сообщениям Associated Press, по мере того, как все больше и больше людей запасаются и сжигают дрова, цены на них взлетели до небес, мало того, участились случаи мошенничества и банальных краж!

Во многих странах лесники начали устанавливать GPS-устройства в продаваемые брёвна, отслеживая их путь к потребителям! Например, стало известно, что такую практику используют в лесных хозяйствах в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, для предотвращения краж. Так же поступают лесники соседнего региона Гессен. Законопослушные немецкие бюргеры не прочь заняться банальным воровством! Трудно поверить, но это – так!

Государственные лесные хозяйства в Германии, Польше и Чехии сообщают о гораздо большем спросе на дрова, которые они продают. По словам лесной службы, в провинции Гессен на юго-западе Германии заказы часто приходят от людей, которые никогда раньше не использовали дрова, и, похоже, не знают, что их нужно купить за два года до этого, чтобы они могли достаточно высохнуть и их можно было сжечь в дровяных печах.

В Польше спрос на небольшие дрова из государственных лесов вырос на 46 процентов, а на более крупные – увеличился на 42 процента к концу августа по сравнению с годом ранее. И это было еще до осени, когда спрос на дрова вырос максимально!

Австрийская полиция предупредила на прошлой неделе о значительном росте мошенников, которые утверждают, что продают дрова и древесные гранулы в интернете, а несколько компаний по всей стране были обысканы по подозрению в причастности к манипулированию ценами.

Немецкое статистическое агентство сообщает, что цены на древесину и древесные гранулы из опилок, которые можно использовать для отопления дома, выросли более чем на 85 процентов в августе по сравнению с годом ранее.

Не обошла эта проблема и британцев. «Мы наблюдаем огромный рост спроса по мере увеличения затрат на энергию», – сказал Ник Снелл, управляющий директор «Certainly Wood», который выступает в качестве крупнейшего поставщика дров в Великобритании, продавая около 20 000 тонн древесины в год.

На стенания экологов, предупреждающих о неминуемом загрязнении воздуха и опасности массовой вырубки лесов, уже никто не обращает внимания. Люди хотят элементарно выжить!

Не пора ли европейцам задуматься, стоит ли поддерживать своих «мудрых» вождей, отправивших целый континент во времена средневековья, когда нужно бороться за собственную жизнь, в самом прямом смысле слова.