Болгарская элита о Северной Македонии: «Мы не звали их в ЕС, пусть прекратят фальсификацию истории»

08.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Болгария продолжает шантажировать Северную Македонию, грозясь заблокировать ее интеграцию в Евросоюз, если та не откажется от «искусственной национальной идентичности» в пользу болгарской.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не просили их (северомакедонцев – ред.) вступать в ЕС, они сами этого хотят, а раз они этого хотят, то пусть излечиваются от раздвоения личности, всей этой шизофрении, – заявил министр обороны Болгарии, известный националист Красимир Каракчанов. – Мы не можем допустить, чтобы в ЕС вступила страна, которая жестоко, бессовестно, и я бы сказал цинично, пытается фальсифицировать историю болгарского народа!».

Красимир Каракчанов

Как мы сообщали ранее, Болгария приложила к утвержденному парламентом этой страны дополнение к выводам Совета по общим вопросам ЕС касательно интеграции Северной Македонии в Евросоюз, где потребовала от соседей отказаться от термина «македонский язык».

Ранее София требовала от Скопье перестать претендовать на ряд общих героев освободительной войны с турками-османами, святых, таких как Кирилл и Мефодий, на общие праздники, для чего даже было создана рабочая комиссия по решению разногласий между соседними странами.

Нынешние славянские жители Северной Македонии – западные болгары, столетиями развивавшиеся вне Болгарского государства. Во время второй мировой войны произошел раскол между ними и болгарами из Болгарии, к объединению с которыми они тяготели на протяжении столетий: болгарская элита привела страну в стан союзников Гитлера, в свою очередь, лидеры македонских болгар подержали антифашистское сопротивление.

При СФРЮ коммунистические власти занялись конструированием из них македонской нации (по названию части исторического региона, где они проживают, остальные его части находятся в Греции и в Болгарии) по украинскому и белорусскому образцам, с отдельным языком, историей, идентичностью и даже церковью, которая была создана при непосредственном участии коммунистических атеистических властей.

Теперь же, когда уступив Греции, десятилетиями не желавшей мириться с тем, что на карте мира может существовать самостоятельная неэллинская Македония со славянским населением и переименовав страну из Македонии в Северную Македонию, благодаря чему государство сумело вступить в НАТО, за Скопье взялась Болгария.

«Сейчас у них предвыборный период, когда патриотизм и национализм выпускают на свободу, и вот они снова делают о нас неприемлемые заявления, – отметил президент Болгарии Бойко Борисов. – Особенно меня ранило утверждение, что Болгария – это фашистская страна, которая никогда не спасала македонцев…. Мы сделали нашу дипломатическую работу. Если кто-то отклоняется от принятых ранее соглашений, Болгария может заблокировать их в любой главе. Вот почему я им (северомакедонцам – ред.) сказал: все зависит от вас…».

Бойко Борисов

В свою очередь Каракчанов отметил, что переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС могут возобновятся только тогда, когда Скопье перестанет претендовать на историю Болгарии и переиздаст учебники, изображающие болгар как фашистов, оккупантов и «почти циклопов, которые едят людей».

«Если во время коммунизма, когда Тито навязывал идею македонской нации, люди разделили на болгар и македонцев, не оспаривая их славянское происхождение, их славянский язык и культуру, то теперь разделение усугубилось», – сказал болгарский министр обороны.

«Те, кто были болгарами, остались болгарами, а те, кто считают себя македонцами, оказались разделены на славяно-македонцев и эллинских македонцев… При этом численность македонского населения, назовем их так, уменьшается, и албанские лидеры и партии все больше доминируют в этой стране.

Албанская политическая акция в Северной Македонии

Они несколько раз меняли Конституцию, и теперь правительство не может быть сформировано, если албанские партии не будут участвовать в нем. В то же время численность албанского населения растет и расширяется от районов Западной Македонии, где албанцы жили веками, до районов Центральной Македонии и даже Севера и Востока, где их раньше не было», – заявил Каракчанов.