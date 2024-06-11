Прошедшие в Болгарии выборы – два в одном, в Народное собрание Республики и Европарламент, определили победителя. С результатом в более чем 23 процента, лидирующую позицию заняла партия ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии). Лидер партии, многие годы стоявший во главе болгарского правительства, Бойко Борисов, до недавнего времени считавшийся олицетворением коррупции, принимает поздравления! Всего четыре года назад, многотысячные акции протеста под лозунгом «мафия – вон», заставили его уйти в тень. Теперь он возвращается, на почти белом коне.

Неочевидный смысл победе на выборах ГЕРБа придает тот факт, что абсолютное большинство жителей страны – около 70 процентов (!) не стали принимать участие в очередном политическом фарсе, под красивым названием – «общенациональные выборы». Рекордная цифра избирательной активности болгар, чуть более 30 процентов, стала приговором самому избирательному процессу.

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Социолог Кынчо Стойчев назвал «первой политической силой – не голосующих болгар».

«У нас ужасающе низкая явка избирателей – 32% проголосовавших – это беспрецедентно. Вчера политическая система рухнула. Болгарский народ проголосовал за вотум недоверия болгарской демократии», – заявил лидер партии “Возрождение” Костадин Костадинов.

Следом за ГЕРБом к финишу избирательной компании, с отрывом около десяти процентов голосов от лидера и схожими результатами, пришли сразу три политические силы. Это – растерявшая значительную часть сторонников в результате целой череды громких политических скандалов, проамериканская партия «Продолжаем перемены», партия турецкого меньшинства ДПС и патриотическое движение «Возрождение».

Замыкают список преодолевшие 4-х процентный барьер, позволяющий войти в новый парламент, две партии: популистская «Есть такой народ», во главе с экстравагантным шоуменом и лидером музыкальной группы «Ку-ку бенд» Слави Трифоновым и абсолютно новая политическая сила – «Величие». Что касается последней партии, о ней мало что известно, хотя её уже успели окрестить – «пророссийской». Набранные ею 5% голосов, это те самые проценты, которые недополучило «Возрождение» Костадина Костадинова.

Результат прошедших выборов определило не только недоверие граждан к нынешней «политической элите» страны, но и обилие нарушений в ходе избирательного процесса.

Издание news.bg сообщало о «97-ми досудебных производствах и 597-ми делах по фактам избирательных нарушений». И это – только до 12 часов дня, в который проходили выборы! Болгарская пресса писала и о множестве нарушений, которые не были зафиксированы правоохранителями.

Прежде всего, это касалось районов компактного проживания цыганского населения. Уже давно известно о приятельских отношениях лидера ГЕРБа Бойко Борисова с местными «цыганскими баронами». Он, не без оснований, многие годы считает ромскую общину – своей вотчиной. Пресса, без ложной стыдливости, даже указывала расценки за каждый голос – от 50 до 100 болгарских левов, что в пересчете составляет 25–50 евро. Не так и дорого за шанс получить власть в целой стране.

Герб готовится получить от президента первый мандат на формирование нового правительства Болгарии, очевидно, в коалиции с партией турецкого меньшинства ДПС. Правда, им придется подыскивать еще и третьего «компаньона», иначе не удастся создать стабильное большинство в парламенте. Ни «Возрождение», ни социалисты (БСП) на такой союз не пойдут. Американские марионетки из партии «Продолжаем перемены» уже заявили о своем уходе в «глухую оппозицию», основательно переругавшись с лидером ГЕРБа Бойко Борисовым. Единственный реальный вариант, это – альянс с пожилым парнем с сережкой в ухе – Слави Трифоновым и его «ку-ку бендом»… Однако последний славится своей сумасбродностью и экстравагантностью. Никто не знает, что ему взбредет в голову на этот раз.

Перспективы создания нового легитимного правительства Болгарии остаются очень смутными. Единственное, что вселяет надежду, это заявление президента страны Румена Радева. Когда ему задали вопрос “готов ли он выйти на политическую сцену со своим проектом, если правительство не будет сформировано“, он не исключил такой возможности, правда, с оговоркой – «поздно или рано».

По мнению многих болгарских политологов, участие Радева в выборах, которые могут состояться осенью или зимой в случае провала попыток формирования парламентского большинства оставит «за бортом» политический жизни всю нынешнюю местную политическую элиту. Популярность президента, по опросам населения, существенно превышает рейтинги болгарских политиков, каждого в отдельности и всех вместе скопом.

Напомню, президент Радев занимает принципиальную позицию по отказу в отправке вооружений и болгарских военных в помощь Киевскому режиму. Электорат, поддерживающий Румена Радева, это те самые 70 процентов болгар, которые «проголосовали ногами» на выборах нынешних, просто не явившись на избирательные участки.