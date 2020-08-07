Болгарская полиция ликвидировала все палаточные лагеря протестующих

07.08.2020, София, Алексей Топоров

Минувшей ночью прозападное правительство Болгарии перешло к активным действиям против протестующих, ликвидировав их палаточные лагеря в Софии, Варне, Пловдиве и на трассе «Стара Загора – Хасково».

При этом активисты настолько привыкли к нейтральному отношению полиции, что не оказали практически никакого сопротивления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Право каждого на протест регулируется соответствующими подзаконными актами, согласно которым каждый имеет право протестовать, но заявив об этом в муниципалитете и уже протестуя в установленном порядке. Поэтому мы приняли меры по расчистке перекрестков и восстановлению общественного порядка, обеспечить право на свободное передвижение всех остальных граждан, мнение которых отличается от мнения протестующих», – прокомментировал действия полиции заместитель начальника Полиции безопасности, комиссар Тони Тодоров.

Ночной полицейской операции предшествовали активные действия протестующих, которые накануне вечером пришли к офису партии Народный Фронт Спасения Болгарии (НФСБ), входящей в правящую коалицию, и закидали его яйцами, помидорами и яблоками.

В ответ на это нападение лидер НФСБ Валери Семеонов попытался оправдаться, сказав, что является одним из основных критиков действующего правительства, но выступает за смену власти не путем уличных протестов, а выборов.

После этого в четыре утра полицейские ликвидировали все импровизированные лагеря протестующих по стране, блокировавших движение в крупных городах страны, а также на одной из трасс: палатки были погружены в эвакуаторы, немногие протестующие – задержаны (в столице – 12 человек), в их числе и один из лидеров протеста – Арман Бабикян. Сейчас эти люди уже выпущены, но против них составлены административные протоколы.

Отправлен на штрафную стоянку и автомобиль с надписью «Система убивает!», принадлежащий организации матерей детей-инвалидов.

«Нас это не остановит, мы пойдем дальше, – прокомментировал полицейскую операцию Арман Бабикян. – Борисов прячется. У страха некрасивое лицо, и сегодня мы его увидели».

В столице и других болгарских городах восстановлено движение транспорта. Напомним, что в стране уже тридцатый день проходят народные протесты с требованием отставки премьер-министра, лидера прозападной партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисова, его кабинета и генерального прокурора Ивана Гешева.