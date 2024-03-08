Болгарская власть пытается выжить – вся ставка на злобную русофобию

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Болгарские правительственные чиновники и местные правые политики в последние дни устроили настоящее соревнование – «кто больше напакостит России».

Бывший болгарский премьер и лидер провластной партии ГЕРБ Бойко Борисов, на съезде Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте, сделал громкое заявление.

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«Болгария, которая располагала устаревшими типами советского вооружения, дала и помогла Украине гораздо больше, чем крупные и богатые страны Европы. С боеприпасами, бронетранспортерами, танками и артиллерией. В этой абсолютно гадкой войне Болгария сделала гораздо больше, чем страны с большими возможностями», – сказал он.

Остается загадкой, где это в Болгарии стали вдруг производить танки и артиллерию… У многих эта фраза вызвала недоумение, однако завиральные фантазии лидера ГЕРБа очень порадовали европейских хозяев Борисова.

Не меньшим рвением отличился и болгарский министр экономики и промышленности Богдан Богданов. Он с гордостью рапортовал в парламенте:

«Болгарская оружейная промышленность произвела в 2023 году больше боеприпасов, чем производилось во всех других странах Европы. Эта продукция необходима как нашим евроатлантическим партнерам, так и Украине».

В своем неуемном желании выслужиться перед «западными партнерами» болгарские власти не ограничиваются одними лишь агрессивными высказываниями и похвальбой о том, сколько смертоносного оружия произведено по их указке. Местные чиновники, доказывая свою лояльность, легко идут на прямые нарушения международных договоров и обязательств.

Болгарское министерство юстиции отказало в оказании правовой помощи России, которая обратилась с соответствующим запросом по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту! Всему миру известно, что этот теракт в октябре 2022 года унесший несколько человеческих жизней, был осуществлен с помощью грузовика, следовавшего из болгарского города Русе. Причем, фирма перевозчик, хотя и имела регистрацию в Панаме, фактически работала в Болгарии! Варварский теракт, подготовленный украинскими спецслужбами, не мог произойти без содействия неких лиц с болгарской стороны.

Свой отказ, чиновники министерства пояснили весьма странно. Якобы содействие российским правоохранителям «может нанести ущерб суверенитету Болгарии»!

Местная Генпрокуратура, так прокомментировала отказ своих коллег помочь в расследовании преступления:

«Действия России представляют собой серьезное нарушение международного права и международных соглашений – что оправдывает выбор многих государств не рассматривать требования России и Белоруссии о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам».

Болгарские правоохранительные ведомства забыли, что они не являются политическими структурами и обязаны следовать букве закона и международным договоренностям, а не политическим предпочтениям. Не иначе как распоряжение «игнорировать» запрос Российской Федерации поступило с самого «верха» – от политического руководства страны.

Перечислять череду недружественных жестов в адрес Российской федерации можно бесконечно. Нынешняя вспышка ненависти правящих кругов Болгарии по отношению к России произошла не случайно.

Прежде всего, усиление антироссийской риторики и откровенно враждебных демаршей связано с предстоящей ротацией в местном правительстве.

Напомню, летом минувшего года две ведущие правые партии евроатлантической направленности по прямому приказу из посольства США создали некую парламентскую коалицию. Только таким образом им удалось добиться большинства в Народном собрании и сформировать кабинет министров из своих сторонников.

Термин «коалиция» в данном случае не совсем точен. Все болгарские политики используют другое слово – «сглобка», которое можно перевести на русский язык как – сборище…

Участники этого «сборища» договаривались править страной поочередно. Первыми за «руль» ухватились деятели из агрессивной проамериканской партии «Продолжаем перемены» и их союзниками из «Демократической Болгарии». За время своей каденции, они успели наворотить столько непотребств, что у многих возникает вопрос: чьи интересы они отстаивают, США или непосредственно Киевского режима? Чаяния собственного народа их интересуют в последнюю очередь.

На смену правительству Николая Денкова, недавно анонсировавшего некий «договор о взаимопомощи» с Украиной, что должно напрямую втянуть Болгарию в вооруженный конфликт с Россией, намеревались придти люди из команды Бойко Борисова. Но не тут-то было! Подельники главы партии «Продолжаем перемены» и прямого ставленника американцев Кирилла Петкова очень уж крепко ухватились за свои посты и освобождать уютные министерские кресла напрочь отказываются! Они настырно повторяют мантру о каких-то реформах, хотят перекроить конституцию и оставаться у власти пока не исполнят все обязательства, данные своим американским покровителям. Борисов развернул в ответ масштабную критику в адрес своих недавних «союзников» и даже пригрозил новыми выборами.

Но тут грянули масштабные праздничные мероприятия в честь 146 годовщины освобождения Болгарии от османского владычества. Многие тысячи людей почтили память русских воинов и болгарских ополченцев в разных городах страны. Несмотря на негласный запрет на русскую символику, российские триколоры везде соседствовали с болгарскими флагами.

Даже издания с явным русофобским душком, описывая торжества возле мемориального комплекса на горе Шипка, признавали:

«Тысячи людей стекались на вершину, развевая болгарские и российские флаги на церемонии, посвященной 146-летию освобождения Болгарии. Присутствие флагов России в этом году было ощутимым. Каждый второй флаг был русским».

Причем, такой же энтузиазм населения наблюдался во всех городах страны! Властям так и не удалось привить народу Болгарии вирус русофобии.

Вероятно, посмотрев на море русских флагов, лидер ГЕРБа Борисов перестал пугать оппонентов перспективой новых выборов. Судя по настроениям электората – и ГЕРБ, и его оппоненты из «ПП», могли оказаться у «разбитого корыта», потеряв своё искусственное большинство в парламенте, пойди они на выборы.

Вот и пришлось Бойко Борисову выслуживаться перед главарями ЕС, нахваливать Урсулу фон дер Ляйнен, расточая ей комплименты, и бряцать мистическими «болгарскими танками» – в надежде на поддержку в противостоянии с заклятыми «союзниками» из «ПП».

Расчет главного пройдохи болгарской политики довольно прозрачен – американцы увязли в собственных предвыборных разборках, и проблемы Европы для них второстепенны на данный момент. А вот, заправилам ЕС – отступать некуда. Лишившись своей «дубинки» в лице режима Зеленского, они окажутся совершенно беззащитны перед гневом славянских народов, которые они пытались стравить между собой.

Болгарское издание «Блиц» так комментирует сложившуюся в стране ситуацию:

«Народ готовится к восстанию, Болгария скоро может загореться… 58,15% опрошенных респондентов считают, что народ должен опомниться и подняться, чтобы отмыть государство от негодяев у власти»…