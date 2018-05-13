13.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Болгарская журналистка пришла в шок от эффективности «работы» Миссии ОБСЕ на Донбассе

Сотрудники СММ ОБСЕ на Донбассе отказываются давать какие-либо комментарии прессе.

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Видео сюжет, подтверждающий это, на своём ютуб-канале выложил Алексей Туманов, один из участников иностранной делегации журналистов, приехавшей в столицу ДНР накануне Дня Победы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Болгарская журналистка Ася Иванова попыталась пообщаться с представителем СММ ОБСЕ. Между ними состоялся следующий диалог:

– Расскажите, как долго вы в Донецке?

– Это не важно. Вы спрашиваете конкретно у меня или как? Я здесь полгода.

-Что вы можете рассказать о ситуации здесь? Есть ли какие-то изменения …?

Затем сотрудник СММ ОБСЕ перебил журналистку и заявил, что с подобным вопросом ей нужно обратиться в пресс-центр или проверить отчет, выложенный в интернете.

Ася Иванова решила зайти с другой стороны, и обратиться к ОБСЕшнику как к обычному человеку, но и тут столкнулась с тем же самым ответом.

«Идите в наш пресс-центр», – заявил сотрудник СММ ОБСЕ.

После этого болгарская журналистка попыталась узнать личное видение ситуации в Донбассе у сотрудника СММ ОБСЕ, но тот отказался давать какие-либо комментарии.

-Вы же журналист, да?

-Да. Ваша работа очень важна, потому что именно от неё зависит развитие ситуации здесь.

-Да, в пресс-центре вы можете поговорить с нашим официальным представителем.

Затем другой иностранный журналист решил вмешаться в разговор.

-Могу я у вас узнать, чем вы сейчас занимаетесь?

-Мониторю.

-Так что вы тут всё-таки делаете?

-Стоим, слушаем. Если слышим какую-то странную активность, то сразу же докладываем.

Затем сотрудник СММ ОБСЕ дал журналистам контактные данные пресс-центра.

«Как вы видите, у нас у самих наладить контакт с представителем ОБСЕ не очень-то и получилось. Сотрудник отказался от комментариев, хотя его работа здесь очень важна. Они как наблюдатели должны показывать соблюдение Минских договорённостей. Пока мы здесь находились пару часов, то сами слышали, как минимум три раза, обстрел, пока проезжали мимо аэропорта. Нам просто предоставили такую вот карточку, и сказали, что мы всё можем поискать на сайте», – рассказала Ася Иванова.