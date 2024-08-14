Болгарские антифашисты возмущены турне нацистов «Азова» по Европе

Антифашисты Болгарии выступили с протестом против легализации властями ряда стран Евросоюза турне боевиков украинского полка «Азов», сформированного из откровенных неонацистов.

Как известно, целью своего «турне», террористы назвали желание «информировать украинцев за пределами страны о ситуации в Украине и побудить больше мужчин вступать в армию». В большинстве же европейских стран их провокационную затею оценили, как политический пиар и попытку завербовать новых боевиков, в том числе и иностранных, в свои ряды. В самой Украине, судя по всему, желающих стоять под флагами с символами нацистской Германии, уже не осталось.

План европейской экспедиции «азовцев» был грандиозен, но сразу же вызвал резкий отпор. В приеме нацистов на своей территории, отказались в Германии, Бельгии и Нидерландах. Им пришлось отменить запланированные мероприятия в Берлине, Гамбурге, Роттердаме, Кельне и Брюсселе из-за протестов гражданских активистов и общественных организаций. Позволили им покрасоваться на местных площадях, только поляки, а затем и чехи. В Праге, приезд боевиков «Азова» вызвал негодование местного населения. Демонстранты назвали мероприятие «нацистской акцией».

В «активе» нынешнего «Азова» военные преступления, пытки и убийства пленных, геноцид в отношении мирного населения. Еще в 2016 году правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch обвиняли членов «Азова» в нарушениях прав человека, в том числе и в применении изуверских истязаний к противникам режима и пленным.

Сегодня структура «Азова» активно используется не только как боевая единица, но и как инструмент политического воздействия на массы. К сожалению, идеология нацизма не исчезла с крахом «гитлеризма», она имеет своих адептов в разных частях Земли. Вот что думают об этом болгарские антифашисты:

Журналист, политик, писатель, книгоиздатель, председатель болгарского «Антифашистского союза» в г. Стара Загора, Трифон Митев:

«По вопросу «Азова» скажу прямо – любая игра с украинскими нацистами – это игра с большим пожаром в Европе, с огнем, который может извергнуться, как вулкан. Сейчас пожар только тлеет и сушит экономику Европы, портит связи и отношения между народами, и между самими украинцами…. То, что Чехия принимает «Азов», – это большая ошибка и опасность для самой Чехии. Если европейские страны хотят помочь решить конфликт на Украине, они должны прекратить всякую поддержку нацистского режима в Киеве, не допустить вступления своих граждан в такие формирования, как «Азов», которые могут принести только невероятные проблемы всей Европе, да и не только Европе».

Председатель патриотического движения «Иван Вазов», Станимир Петров:

«К сожалению, большинство молодых людей в странах ЕС не знают истории, как своей, так и истории своих европейских соседей! Старый континент уже проходил через это раньше, и менее столетия назад. В этом нет ничего нового. Но что еще хуже в данном случае, так это то, что нация, не знающая своей истории, обречена на повторение этой печальной истории».

Приходится констатировать, что «коричневая чума», получившая поддержку на государственном уровне на Украине, пытается пустить корни по всей Европе! Опасный симптом – однако есть еще силы способные противостоять этим поползновениям, и не только в России. Неонацизм должен быть остановлен.