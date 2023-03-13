Болгарские «братушки» – одни из главных пособников убийц русских солдат

Анатолий Лапин.  
13.03.2023 16:14
  (Мск) , Москва
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Болгария, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина


Болгария остается одним из главных поставщиков вооружений для бандеровской Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Астрахань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Болгария остается одним из главных поставщиков вооружений для бандеровской Украины. Об этом в эфире...

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«Советское наследие Украина, так или иначе, отстреляла и израсходовала – там много оружия, которое советских образцов, но произведено или боеприпасы к нему произведены в Восточной Европе. Это, в первую очередь, болгарское оружие.

Болгария до сих пор производит и является одним из основных поставщиков, за исключением России, в мире боеприпасов к подствольным гранатометам советским, к РПГ-7 и к советскому стрелковому оружию.

И этих боеприпасов на Украине очень много, еще со времен тайных поставок, которые были во время «Минских соглашений», и сейчас их становится только больше», – заявил Астрахань.

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