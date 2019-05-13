Болгарские «братушки» пробивают дно в Донбассе

13.05.2019, Донецк

Во время обстрела жилых домов населённого пункта Зайцево, украинская армия применила гранатомёты болгарского производства.

Об этом заявил военный корреспондент пресс-службы управления НМ ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«8 мая, в преддверии Дня Победы, ВСУ обстреляли посёлок Зайцево с использованием ручных противотанковых гранатомётов РПГ-22. В результате попадания одной из таких гранат, произошло возгорание по ул. Лацеса 14. Во время обстрела использовались в том числе и гранатомёты болгарского производства», – рассказал он.

Военкор продемонстрировал остатки хвостовика боеприпаса с маркировкой болгарского завода.

«Эти гранаты поставлены на Украину нелегальным путём. Это тайная поставка оружия, которое используется ВСУ, в том числе и для террористических обстрелов», – пояснил Дмитрий Астрахань.