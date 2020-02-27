27.02.2020, Елена Острякова
 
Россия, Экономика, Энергетика
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Болгарские «братушки» вновь вредят российским газовым проектам


Болгария вновь срывает строительство газопровода «Балканский поток» (сухопутной ветки «Турецкого потока») в направлении Сербии.

Об этом пишет портал «Русская Болгария», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В «Булгартрансгазе» рассказали, что подрядчик, саудовский консорциум «Аркад» подготовил к укладке в траншеи лишь треть газопровода — 103 километра. Поэтому он может не успеть проложить еще 200 км до сербской границы до 1 июня.

Напомним, что 1 июня – уже второй срок запуска газопровода. Изначально его должны были запустить 1 января, однако из-за судебных разбирательств между участниками конкурса на строительство, его начало было отложено на полгода.

При этом Сербия полностью выполнила работы по строительству «Балканского потока» и готова принимать российский газ. Она рассчитывает, что транзит газа позволит окупить вложения через 10-12 лет.

Ряд экспертов предположил, что Болгария саботировала проект намеренно под влиянием США, который лоббируют альтернативный «Турецкому потоку» Трансанатолийский газопровод (TANAP) от азербайджанского месторождения Шах-Дениз. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем пригрозил, что «Газпром» может изменить маршрут газопровода, если саботаж с болгарской стороны продолжится.

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