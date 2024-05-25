Болгарские мужчины стали получать повестки, – местный политик

В Болгарии военкоматы начали рассылать повестки мужскому населению якобы для уточнения данных.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема мобилизации возникла и в Болгарии. У нас тоже стали получать повестки для того, чтобы явиться в военном округе или как это у вас называется в переводе, обновить свои данные, рассказать о своей военно-учетной специальности, какие там хронические заболевания, в нужный день и час для того, чтобы получить ту повестку, пройти сборы и обновление своих военно-квалификационных возможностей. То есть, если не десятилетиями, то больше десятилетия – это точно, никто этим не занимался. Внезапно в Болгарии мужики разного возраста, в том числе те, которые никогда ни в какой армии не служили ни одной минуты, их стали (вызывать)», – заявил Пасков.