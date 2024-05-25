Болгарские мужчины стали получать повестки, – местный политик

Анатолий Лапин.  
25.05.2024 15:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 417
 
Болгария, Вооруженные силы, Дзен, НАТО


В Болгарии военкоматы начали рассылать повестки мужскому населению якобы для уточнения данных.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Болгарии военкоматы начали рассылать повестки мужскому населению якобы для уточнения данных. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Тема мобилизации возникла и в Болгарии. У нас тоже стали получать повестки для того, чтобы явиться в военном округе или как это у вас называется в переводе, обновить свои данные, рассказать о своей военно-учетной специальности, какие там хронические заболевания, в нужный день и час для того, чтобы получить ту повестку, пройти сборы и обновление своих военно-квалификационных возможностей. То есть, если не десятилетиями, то больше десятилетия – это точно, никто этим не занимался. Внезапно в Болгарии мужики разного возраста, в том числе те, которые никогда ни в какой армии не служили ни одной минуты, их стали (вызывать)», – заявил Пасков.

По его мнению, это связано с планами НАТО использовать мужское население стран Восточной Европы в конфликте с Россией:

«Что говорил Ллойд Остин? Он говорил, что, если там украинцы не справляются, нам придется какими-то натовскими силами перекрывать и останавливать русских. А какие ближайшие натовские силы? Это Восточная Европа, естественно. Что, бельгийцы придут туда воевать или Макрон, кроме этого «Французского легиона» отправит настоящее количество армейских подразделения?».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть