Болгарские «Ночные волки» подновили оскверненный нацистами памятник советским воинам

21.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Представители болгарского отделения российского мотоклуба «Ночные Волки» провели реставрационные работы на памятнике советским воинам в столице Болгарии.

Неделю назад памятник был осквернен неизвестными, нанесшими на него символику болгарской коллаборационистской противотанковой бригады Ваффен-СС.

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Три представителя мотоклуба «Ночные Волки – Болгария» подновили буквы на монументе в честь воинов советских воинов – освободителей Болгарии от нацизма. Благодаря их стараниям потускневшие буквы десятилетиями не реставрировавшегося памятника снова заблестели.

Напомним, что 13 октября неизвестные осквернили памятник, нанеся на него черной краской символику болгарской коллаборационистской противотанковой бригады Ваффен-СС. После чего с протестом выступило посольство России в Болгарии и МИД РФ.

«Мы твердо рассчитываем, что эта выходка местных маргиналов не останется без внимания правоохранительных органов и виновные понесут заслуженное наказание, – прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова. – А также будут приняты меры по защите монументов воинам, которые отдали свои жизни в борьбе против фашизма».

Следует отметить, что софийские власти оперативно очистили памятник от осквернявших его надписей, однако как и ранее после подобных инцидентов, никто из вандалов не был найден и задержан.