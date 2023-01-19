Болгарские политические «ястребы» настроились проглотить активы Лукойла. Пока не лезет в глотки

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Копания LUKOIL Neftochim Burgas, дочерняя структура Российского промышленного гиганта – «Лукойл», является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием на всём Балканском полуострове. Более двухсот заправок компании обслуживают подавляющее число болгарских автолюбителей.

Атака на болгарское дочернее предприятие Лукойла, началась ещё минувшей весной, в рамках жесткой санкционной политики, проводимой ЕС в отношении Российской Федерации. Однако даже в Брюсселе понимали, чем грозит стране остановка работы компании.

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Для Болгарии сделали исключение, разрешив использовать поставляемую из России нефть, для переработки на заводе Лукойл Нефтохим Бургас. Иначе, Болгария в одночасье осталась бы без бензина, горюче-смазочных материалов и полимеров. Не только экономика, но и вся страна оказалась бы в коллапсе.

Особо ретивые болгарские политики из числа «евроатлантистов» не вняли голосу разума и жесту доброй воли из Брюсселя. Они решили окончательно «перерубить сук, на котором сами сидят».

Народное собрание приняло во втором чтении предложение партии «Демократическая Болгария» о контроле над «Лукойлом»… при необходимости. Именно так своеобразно сформулирована очередная попытка рейдерского захвата предприятия. Что же понимается под термином – «необходимость»? Идея, с их же слов, заложена в законе об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами.

Законопроект предлагает на примере Германии и Италии ввести механизм оперативного управления для торговцев, которые работают в области критической инфраструктуры на территории Болгарии, в случае установления обстоятельств, которые угрожают национальной безопасности, общественному порядку и поставкам критических ресурсов.

Слов много, однако за ними прослеживается совершенно внятное желание банально «отжать» перерабатывающий завод!

Авторы законопроекта утверждают, что «контроль» не означает национализацию. Возможное принятие операционного контроля означает, что государство будет определять политику действий нефтеперерабатывающего завода, но не сможет продавать его активы и имущество. Рейдеры без стеснения прикрывают свои действия политическими лозунгами: «государственный контроль над “Лукойлом Нефтохимом” является важным шагом к депутинизации (!) Болгарии…».

Предложение «Демократической Болгарии» предусматривает назначение особого коммерческого управляющего сроком на «шесть плюс шесть месяцев», но не имеет права распоряжаться имуществом компании. Специальный управляющий будет вводиться, если нефтеперерабатывающий завод нарушил правила Европейского союза, ООН или может быть остановлено производство».

Каков будет следующий шаг политиканов, жаждущих поживиться за чужой счет, предположить не трудно. А вот, о последствиях их аферы, совершенно внятно, рассказал вице-премьер по экономической политике и министр транспорта в служебном правительстве Болгарии, Христо Алексиев.

Вот, что сказал Христо Алексиев в своем интервью болгарскому телевидению:

«Несмотря на наши аналитические выкладки, данные Народному собранию, оно приняло законы и решения, которые создают риски для повышения цен и приостановки работы «ЛУКОЙЛа». Народные представители не должны были принимать законы, более ограничительные, чем требования Еврокомиссии. Эти компромиссы со стороны ЕК сделаны именно для того, чтобы Болгария, как беднейшая страна ЕС, воспользовалась данной уступкой. В проекте решения речь шла о некой государственной компании, которая взяла бы на себя контроль над топливом. Взять на себя весь процесс поставки сырой нефти, ее переработки и распределения – очень тяжелый процесс, потому что это не только работа самого завода по переработке нефти. Существует также очень сложная система логистики, снабжения и распределения. К подобному решению нужно готовиться, и очевидно, что у государства нет такого ресурса и знаний! Но, после того, как решение было принято Народным собранием, мы вынуждены работать по этому сценарию».

Получается, со слов министра, что рейдеры сознательно идут на захват предприятия, которое они не в состоянии эксплуатировать! Нет нужного ресурса и знаний! Скорее всего, планируется стандартная бандитская схема – остановить работу завода, активы и оборудование – распродать, кэш – в карман. Как при этом будет существовать собственный народ, аферистов от политики интересует меньше всего!

На эту же мысль наталкивают и новые попытки дискредитации компании. В недавнем заявлении для немецкой «Ди Велт» бывший министр финансов и записной «евроинтегратор» Асен Василев утверждал:

«Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива на Украину. Оно производилось на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе, принадлежавшем российской компании «Лукойл», из российской же сырой нефти. Мы покрывали 40 процентов потребностей Украины».

Василев заявил, что он «призвал “Лукойл” в Болгарии экспортировать излишки топлива на Украину. Реакция была положительной, и служащие там тоже осуждали войну Путина».

Иначе, чем провокацией – подобные заявления не назовешь. Тем более, что представители завода “Лукойл Нефтохим Бургас”, немедленно опровергли лживые высказывания Василева.

«Предприятия Группы “Лукойл” не имеют и не имели никаких контрактов на поставку топлива на территорию Украины. Никто из представителей болгарских властей никогда не обращался к руководству нашего предприятия с просьбой о поставках на Украину. С государственными органами Болгарии мы ведем диалог, в том числе по вопросам регулирования бизнеса, в этом диалоге никогда не обсуждались политические темы».

Посольство России в Болгарии также опровергло информацию о поставках на Украину продукции завода «Лукойл Нефтохим Бургас».

Очевидно, что вся рейдерская затея болгарских аферистов от политики, как говорят – «шита белыми нитками». От того, она выглядит ещё более цинично и омерзительно.