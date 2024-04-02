Болгарские СМИ истерично опровергают прохождение танковых колонн для передачи ВСУ

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В середине прошлого месяца в соцсетях появилось видео, наделавшее много шума на Балканах. на ролике было показано, как грузовики с иностранной регистрацией перевозят тяжелую военную технику. В описании указано, что видео снято по дороге на болгарский город Сливен. Автор видео задается вопросом:

«А откуда они, и не готовят ли нас к превращению в сгоревшие головешки на поле боя?»

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Вопрос закономерный и актуальный. Тем более что в Болгарии популярен афоризм «Помни, когда танки движутся на восток, границы – перемещаются на запад».

Ситуация вызвала заметное брожение в болгарском обществе и лавину других вопросов. Например, такой: а не те ли самые это танки, которые греческие коммунисты благополучно развернули в обратном направлении совсем недавно? Наше издание рассказывало об этой антинатовской акции.

Сайт Болгарского национального радио (БНР) опубликовал целое расследование по этой теме.

Позволю себе обширную цитату.

«Утверждение: 12 марта иностранные фуры перевезли танки через нашу территорию в Украину. БНР в пресс-центре Минобороны уточнили, что 12 марта, когда якобы было снято опубликованное видео, проводилась передислокация БМП, и это на самом деле, та самая техника, которая снята на видео. Еще 8 марта пресс-центр Минобороны распространил информацию о предстоящем передвижении личного состава и военной техники по республиканской дорожной сети в связи с ротацией воинских формирований союзных армий, участвующих в совместных учениях с военнослужащими болгарской армии. В период с 11 по 17 марта, военная техника итальянского контингента многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии переместилась по республиканской дорожной инфраструктуре, от границы с Республикой Греция до полигона «Ново Село». Кортежи сопровождали бригады службы «Военной полиции». Заключение. Утверждение о том, что 12 марта через нашу территорию в Украину была перевезена военная техника – ЛОЖЬ. В этот день была произведена передислокация боевых машин пехоты в связи с ротацией воинских формирований союзных армий, участвующих в совместных учениях с военнослужащими болгарской армии».

Откровенно говоря, расследование на основании официальных уведомлений военного ведомства – очевидная профанация. Да и веры местным воякам, руководимым министром Тодором Тогаревым, бывшим советником ВСУ, (в Болгарии его кличут не иначе, как Тогаренко) нет.

Однако дело совсем в другом. Очевидно, если натовские главари решили переправить киевскому режиму тяжелое вооружение, то они его переправят, не одним, так другим путем. Так же очевидно, что всей этой железной дряни в скором времени гореть на украинской земле. Интересно другое: с чего это так всполошились местные СМИ и взялись строчить опровержения?

Ответ прост. В Болгарии предстоят очень скоро новые парламентские выборы. Власть имущим волей неволей приходится прислушиваться к мнению народа, того самого народа, который они привыкли именовать презрительным термином «электорат».

Большинство болгар не горят желанием погибать, отстаивая интересы заправил НАТО и украинских нацистов. И без того, восемьдесят процентов (!) жителей страны не испытывают доверия к избирательному процессу и, скорее всего, не придут к урнам для голосования. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты последних социологических опросов.

Никто не готов голосовать за правителей, втягивающих Болгарию в глобальное противостояние Россия – НАТО и беспощадное горнило войны. Потому-то местная пресса и стремится изо всех сил обелить своих спонсоров из властных структур. Однако народная мудрость гласит: «Черного кобеля, добела не отмыть»…