Болгарские ВВС: «Мама, вы жарьте, а рыба будет…»

В болгарском парламенте праздник: ратифицирована поправка к международному соглашению с США о приобретении истребителей F-16 Block 70! График поставок самолетов в документе обновлен: поставки начнутся в конце первого квартала 2025 года и завершатся к концу 2025 года.

Местные парламентарии полны оптимизма – «теперь, мы всех врагов победим»!

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Боевого задора добавило заявление болгарского военного министра Атанаса Запрянова: «Болгарские пилоты F-16 начнут подготовку к концу 2024 года. До конца этого года нам поставят два самолета, и они останутся там для обучения пилотов».

Но, есть пара нюансов… Так, депутат от социалистов (БСП) Борислав Гуцанов, обращаясь к депутатам, назвал контракт на поставку американских F-16 – позорным:

«С 2018 года, с тех пор как Национальное собрание проголосовало по трем проектам модернизации болгарской армии, было выделено 8,5 миллиардов, и за эти 6 лет нет ничего, что поступило бы на вооружение. В мире нет другой страны, которая заплатила бы 100% предоплаты, при завышенных ценах на самолеты, и они не прибыли в течение 6 лет! И при этом вы заказали вторую эскадрилью, которая дороже первой».

Еще более определенно высказался в стенах Народного собрания профессор Румен Гечев:

«В 2019 году был подписан позорный и убийственный контракт для болгарских ВВС и для болгарских налогоплательщиков. До сих пор нет ни одного чертежа, превратившегося в самолет, приземлившийся в Болгарии, пусть и с опозданием на годы, но поставщик требует изменить контракт, который так и не начал выполняться».

Есть и еще один вопрос, ответ на который изумляет. А, с кем, собственно, Болгария собралась воевать? Кого должна напугать эта милитаристская истерия?

Пожалуй, только соседняя Турция, готова вернуть в свои «объятия» самую бедную страну ЕС. Турки, правившие тут почти 600 лет, и теперь считают Болгарию своей колонией. Их притязания связаны не столько с экономической целесообразностью, сколько с исторической традицией и навязчивой идеей воссоздания «Блистательной Порты» – Османской империи.

Идея противостоять Турции для болгар абсолютно утопична. Если говорить о превосходстве в воздухе, то стоит взглянуть на цифры. Турецкие ВВС располагают более чем 580-ю боевыми самолетами. Боевая «мощь» Болгарии исчисляется 12-ю машинами Миг-29. Да и те – стоят на приколе, потому как после разрыва отношений с Российской Федерацией эти самолеты некому обслуживать, и нет запасных частей для ремонта.

Кроме того, какая может быть война с Турцией, если в стране официально, многие годы, существует партия этнического турецкого меньшинства – ДПС? В Турции тоже живет немало болгар. Но, когда я спрашивал у знакомых турок, есть ли в их стране «болгарская партия», они хохотали до слез! Подобный абсурд они даже представить себе не могли.

Нет, болгарские вояки готовятся к противостоянию не с Турцией. Главный враг был назван бывшим министром обороны Тодором Тагаревым, еще минувшей зимой. Потенциальный противник, по его мнению, это – Россия!..

Все это было бы смешно, если бы не было так печально. Фактически, из карманов болгарских пенсионеров, из тощего государственного бюджета, изымаются очередные миллиарды в пользу американских оружейных корпораций.

Договор, который ратифицировал болгарский парламент, был подписан бывшим министром обороны Тодором Тагаревым еще 31 января 2024 года в штате Огайо, США. Было заявлено, что контракт содержит «контролируемую несекретную информацию» и поэтому не будет опубликован в «Государственной газете» («Държавен вестник»). Проще говоря, болгарскому народу не нужно знать на какую сумму его обобрали в очередной раз.