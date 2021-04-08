Болгарские западники готовы пожертвовать своим русофобствующим лидером

08.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Прозападная либеральная партия «Граждане за европейский выбор Болгарии» (ГЕРБ) предложила другим партиям Народного собрания вступить с ней в коалицию, пообещав повторно не выдвигать премьер-министром Бойко Борисова.

Сам Борисов, предвкушая такое развитие событий, аннулировал свой депутатский мандат.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», появилась информация о том, что взявшая порядка 26% голосов избирателей на недавних парламентских выборах правящая партия «ГЕРБ», чтобы суметь сформировать правительство, готова пожертвовать кандидатурой нынешнего премьера Бойко Борисова. Дело в том, что набранное количество голосов и неубедительна победа не позволяет западникам сформировать парламентское большинство с последующим формированием правительства.

При этом утверждается, что на замену непопулярному в народе главе Кабмина «ГЕРБ» намерен предложить нынешнюю главу МИД Болгарии Екатерину Захариеву.

Сам Борисов написал на своей странице в фейсбук, что сегодня подал заявление в ЦИК об отказе от депутатства в Народном собрании.

«У меня не было депутатского иммунитета, когда я был премьер-министром, теперь он мне и подавно не нужен», – прокомментировал свое решение Борисов.

Свое заявление он сделал на фоне восстановительных работ на трассе, ведущей к болгарской святыне – Рильскому монастырю, которая пострадала из-за оползня. Однако восстановление дороги вряд ли добавит популярности Борисову, из-за которого с лета по осень прошлого года продолжались массовые протесты в крупных городах страны с требованием его отставки. Нынешнего премьера обвиняют в коррупции, связях с криминалом, грубом отношении к политическим оппонентам. При этом он является креатурой Запада и убежденным русофобом.

В то же время настроенная против партии власти парламентская оппозиция в лице партий «Есть такой народ», «Демократическая Болгария» и «Встань! Мафия вон!» пытается блокироваться на собственном уровне, чтобы сформировать кабинет, но у нее это тоже не получается из-за недостаточного количества голосов.

Таким образом, перспектива очередных парламентских выборов в Болгарии, которые могут пройти ближайшей осенью, остается вполне реальной.