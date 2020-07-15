Болгарский американист набросился на ЕС за полный провал в косовском вопросе

15.07.2020, Москва, Елена Острякова

Евросоюз пытается перехватить инициативу по косовскому урегулированию у США, однако у Брюсселя, в отличие от Вашингтона, нет рычагов влияния на Белград и Приштину.

Об этом в колонке для агентства «Аль-Джазира» пишет сотрудник Атлантического совета Димитар Бечев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вступление в ЕС – это высшая награда, но Белграду она не светит даже при самых благоприятных обстоятельствах. Медленные темпы переговоров и скептицизм в отношении расширения в Западной Европе не предвещают быстрого завершения. Влияние ЕС в Приштине также уменьшается из-за нежелания предоставить косоварам безвизовый въезд в Шенгенскую зону», – пишет Бечев.

Он напоминает, что намеченные переговоры президента Сербии Александра Вучича и лидера непризнанного Косово Хашима Тачи в Вашингтоне сорвались из-за того, что спецтрибунал в Гааге обвинил Тачи в военных преступлениях во время конфликта 1998-1999 годов.

Сейчас ожидается, что Вучич и «премьер-министр» Косово Авдулах Хоти проведут переговоры 16 июля в Брюсселе под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефа Борреля.

«Возвращение Европы приветствуется, но процесс не может компенсировать содержание. В конце концов, ЕС – или, по крайней мере, 22 его члена, признающие государственность Косово, – ожидает, что Сербия примет независимость своей провинции в обмен на неопределенные выгоды.

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки в десятилетнем Балканском споре, ЕС все еще будет нуждаться в США. Американцы имеют значительные дипломатические рычаги влияния, особенно в Косово, где разочарование Брюсселем заставило Тачи обратиться к Вашингтону. Американцы и европейцы должны быть на одной волне, чтобы гарантировать, что Россия, партнер Сербии, не подорвет усилия по урегулированию конфликта», – обеспокоен проамериканский болгарский грантоед.