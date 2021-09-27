Болгарский банкир собрался осквернить памятник советским воинам

27.09.2021 20:31 (Мск), София, Алексей Топоров

Известный в Болгарии банкир Мартин Заимов был задержан полицией за то, что хотел замазать краской надпись на монументе «Советской армии» в Софии.

Об этом сообщает bgnews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации портала, известный болгарский банкир Заимов хотел замазать краской надпись «на Съветската армия освободителка от признателния български народ» («Советской армии — освободительнице от благодарного болгарского народа»). По его словам на подобный поступок он решился «из идейных соображений».

«Во время Второй мировой армию называли «красной», а не «советской», поэтому подмена названия на памятнике носит провокационный характер, – заявил банкир. – Выходит, что Советская армия нас не освобождала, и болгарский народ никак не может быть ей за это благодарен».

После дачи показаний полиция Софии отпустила Заимова на все четыре стороны.