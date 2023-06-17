Болгарский футбол пошел с молотка. Спорт становится частью американской «гибридной войны»

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Тот факт, что большой спорт давно уже стал неотъемлемой частью политических игр – неоспорим. Термин «гибридная война», очень популярен на Западе, правда применяют его исключительно в отношении России. Одну из схем такой войны, используемой США, мы сейчас раскроем.

В Болгарии к спорту, и особенно – футболу, отношение очень трепетное. Наивысшим достижением болгар в этом виде спорта стало четвертое место на чемпионате мира в 1994 году, проходившем в США. Не смотря на скромные достижения сборной, «звезд» футбола тут носят на руках, их имена мелькают в сводках новостей чаще, чем заявления местных политиков. Если болгары собираются за чашкой кофе посудачить «о жизни», преобладают две темы: рост цен и… футбол!

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В Стара Загора, одном из крупнейших городов Болгарии, нынче большой праздник. Местная футбольная команда – «Берое» обрела нового хозяина. Последние годы у спортсменов были большие проблемы. Прежние спонсоры отказались от своих обязательств. Не в последнюю очередь свою роль сыграло и участие Болгарии в навязанных руководством ЕС антироссийских санкциях. У бизнесменов, попросту, не хватало средств на поддержку футбольного клуба. Фанаты «Берое» выходили на протесты, требуя сохранить любимую команду. Лишившись финансирования, клуб оказался на грани вылета из местной высшей лиги.

И, наконец-то, мечты болельщиков осуществились! Болгарская пресса сообщила:

«Сегодня успешно завершены переговоры между СНК “Ассоциация поддержки футбола – Берое” и Эрнаном Банато, владельцем CRD Sport, о приобретении 100% акций PFC Beroe, и они переданы новому владельцу. У Берое новый хозяин!».

Ура – ура! Только, давайте разберемся, что это за CRD Sport, и кто таков господин Эрнан Банато. Мелькало это наименование в спортивных новостях… Да, вот же – «АМЕРИКАНСКОЕ МЕНЕДЖМЕНТСКОЕ АГЕНТСТВО CRD SPORT ГОТОВО ВСТРЕЧАТЬСЯ С ФУТБОЛОМ… Американская управляющая организация CRD Sport готова принять футбольный клуб “Пирин” – Благоевград». Игроков еще одного болгарского города «осчастливили» штатовские «меценаты». Сам же Эрнан Банато – счастливый обладатель американского паспорта, и житель города Майами. Вот он на снимке.

Заработать денег на болгарском футболе, версия из категории абсолютно фантастических. Не иначе как, господин Банато и его контора CRD Sport, искренние поклонники европейского футбола! Или, ребята, просто-напросто, исполняют волю Госдепа США?

На самом деле, американские агенты, скупающие болгарские футбольные клубы, оказавшиеся в затруднительном финансовом положении, используют схему, описанную ещё в знаменитом романе Марио Пьюзо – «Крестный отец». Рецепт мафии прост: сначала создай проблему, а потом помоги пострадавшему её разрешить…

Покупая популярные футбольные клубы, американцы стремятся приобрести симпатии заядлых болельщиков, которых очень много среди болгар. Жаль, что многие забывают – однажды продав душу дьяволу, возврата уже не будет…