Болгарский лидер ветировал поставку бронетехники Украине

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Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на принятое парламентом решение о передаче бронетранспортеров МВД Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает BNN, ссылаясь на пресс-службу болгарского президента.

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«Решение президента Радева было основано на предпосылке, что депутатам парламента не хватало достаточных знаний о конкретных параметрах подаренных транспортных средств. Этот информационный пробел, по мнению президента Радева, препятствовал объективной оценке условий пожертвования. Радев предположил, что бронетранспортеры можно было бы лучше использовать для охраны болгарской границы и оказания помощи во время стихийных бедствий и происшествий в труднодоступных районах, тем самым укрепляя службы гражданской защиты», – пишет издание.

Впрочем, премьер-министр Николай Денков и вице-премьер Мария Габриэль выразили уверенность, что парламент преодолеет президентское вето.

«Решение президента Радева подчеркнуло сложную взаимосвязь между внутренними соображениями и стратегическим соответствием Болгарии с международными партнерами, особенно в отношении поддержки Украины в условиях вызовов региональной безопасности», – пишет BNN.

При этом портал TS2 считает, что парламент сможет продавить этот вопрос в пользу Украины, несмотря на позицию президента.

«Из 34 вето, которые Радев применил с момента вступления в должность в 2017 году, только пять успешно выдержали парламентский вызов, проливая свет на баланс сил и процесс принятия решений в болгарском правительстве», – отмечает TS2.