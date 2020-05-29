29.05.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Болгария, ЕС, Политика, Сельское хозяйство, Экономика
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Болгарский министр: «Вхождение в ЕС убило аграрный сектор страны»


Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов убежден, что сельское хозяйство поставили на грань катастрофы «утопия рыночной экономики» и отсутствие свойственного временам СЭВ и Варшавского договора планирования.

Об этом глава ведомства рассказал болгарскому изданию «Труд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Каракчанова, сельское хозяйство – одно из бюджетообразующих отраслей Болгарии, наиболее пострадало в период COVID-кризиса. При этом государство не оказало помощи этому сектору. По мнению главы болгарского министерства обороны, существующие экономические проблемы страны были вызваны процессом ее перехода к западной демократии, который начался 30 лет назад.

«В Болгарии, к сожалению, утопия свободной рыночной экономики и отсутствие планирования стали катастрофическими, – считает Каракачанов. – Так дальше быть не может! В девяностых годах прошлого столетия в деревне проживало около 35% населения страны, теперь от этого числа осталась лишь половина, в основном пожилые люди, потому что молодежь ушла. Таков эффект ультралиберальной, абсолютно бессмысленной в Болгарии сельскохозяйственной модели».

Болгарский министр уверен, что государство несправедливо по отношению к крестьянам, и совершенно иначе относится к тем, кто владеет большими земельными наделами и получает средства из Европы. По этой причине многие аграрии вынуждены уезжать из села, сдавать земли в аренду или заниматься сельским хозяйством в других странах, хотя ключом к экономике и экономическому развитию Болгарии является сельское хозяйство. Каракчанов призвал официальную Софию прекратить закрывать глаза на проблемы в сельском хозяйстве и предложил дополнительно субсидировать этот сектор.

«Вызывает беспокойство тот факт, что Болгария импортирует 80 процентов фруктов и овощей, хотя именно Болгария кормила Центральную Европу до 1944 года и Восточную Европу после 1944 года. Из-за отсутствия четкой стратегии в последние 30 лет, введению ультралиберальных норм и неправильно внедренной модели европейского финансирования были уничтожены не только овощеводство, но и вся перерабатывающая промышленность», – добавил болгарский министр.

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