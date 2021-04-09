Болгарский народ истосковался по дружбе с Россией – лидер «Русофилов»

09.04.2021, Москва, Елена Острякова

Крупнейшая общественная организация Болгарии «Русофилы» трансформировалась в политическую партию, чтобы влиять на политику страны.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил лидер «Русофилов» Николай Малинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Руководство нашей организации несколько месяцев тому назад решило, что нужно партийное продолжение. Мы начали партийное строительство», – сказал Малинов.

Он считает, что по итогам недавних парламентских выборов в Болгарии будет создано «экспертное правительство, которое будет проводить еще более русофобскую политику» – не в интересах народа.

«Нужно отделять власти Болгарии от народа Болгарии. Вся социология: и американская, и русская, и болгарская, и европейская, – показывает, что от 72 до 80% болгар выступают за дружбу с Россией. Но отсутствие России в последние годы не только в Болгарии, но и в Прибалтике, и в Белоруссии, и в других точках мира… Как говорится, свято место пусто не бывает.

В партийно-политической жизни появились структуры и партии, которые гораздо лучше усвоили все методики современных технологий прихода к власти и неухода из нее. Поэтому вся наша работа, которую мы проводим десятилетиями (у нас самая массовая неправительственная организация), заканчивается то системным скандалом, то еще какой-то системной эскалацией. На некоторых линиях фронта мы успеваем сдержать наступление, но не везде. Мы ищем те точки соприкосновения, которые помогли бы добиться положительных сдвигов в отношениях Болгарии и России», – сказал Малинов.

По его словам, на мероприятия «Русофилов» в Болгарии приходят десятки тысяч людей, а на годовщины обороны Шипки – больше 100 тысяч. Движение заботится о 600 памятниках, связанных с русской историей, проводит концерты, конкурсы, открывает сотни классов по изучению русского языка.