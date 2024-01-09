Болгарский патриарх поддержал ВСУ и завуалировано осудил русское воинство

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Предстоятель Болгарской Православной Церкви Неофит (Димитров) выступил со специальным обращением после освящения знамен и бойцов болгарской армии.

Обращение патриарха зачитал митрополит БПЦ Западно и Среднеевропейский Антоний (Михалев), поскольку сам Неофит находится на лечении в стационаре.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем обращении по случаю освящения знамен и воинов «славной» болгарской армии, Неофит отметил, что та «всегда была надежным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашей дорогой родины Болгарии».

«Разрушительная война против братской Украины, за которой последовало не менее ужасающее для нашей христианской совести военное столкновение в землях, освященных богочеловеческим присутствием Спасителя, в очередной раз напомнили всем нам важность армии для любого народа и государства. Господь Бог и Святая Церковь благословляют только ту армию, которая не проявляет агрессию, а ее единственная цель сохранять и защищать свой народ и государство в международно признанных территориальных границах», – заявил глава БПЦ.

По словам Неофита именно такой является и Болгарская армия:

«Поэтому сегодня наши молитвы к Богу о нашем славном воинстве и его высоком духе, чтобы могло оно, с Божьей помощью, с успехом выполнять свою жертвенную и родолюбивую миссию», – говорится в обращении.

При этом болгарский предстоятель как-то «позабыл» о том, что сегодняшняя болгарская армия не суверенна, поскольку теперь является частью НАТО. И, соответственно, выполняет цели и задачи, получаемые из Брюсселя и Вашингтона, а территория болгарского государства открыта для иностранных войск и спецслужб.

«Братушки забыли, что именно русская армия вторглась в пределы международно признанных границ Османской империи и освободила их от турецкого ига. Видимо, зря», – прокомментировал обращение патриарха телеграм- канал «Со своей колокольни».

Ранее болгарские верующие обращали внимание на экуменические поступки патриарха Неофита. В частности, в сентябре 2020 года в церкви святой Софии в Софии состоялась служба в честь передачи Ватиканом БПЦ частиц мощей святых Климента и Потита. Что характерно, это решение было принято папой римским после отказа болгарской церкви принимать участие во встрече в иорданском Аммане, где обсуждался и осуждался инициированный Константинопольским патриархом церковный раскол на Украине.

В ходе богослужения, в нарушение православных канонов, католическое духовенство сидело в непосредственной близости от церковного алтаря, также ватиканским гостям были розданы освященные антидор и теплота.