Болгарский политик дразнит украинцев: США готовы пожертвовать всем за Израиль, а за вас – нет

Вадим Москаленко.  
26.09.2024 17:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 365
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Несмотря на нужду Украины, США готовы оказать всестороннюю военную поддержку не им, а Израилю.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на нужду Украины, США готовы оказать всестороннюю военную поддержку не им, а Израилю....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Когда все обсуждают, с чем Зеленский будет возвращаться [из США] – это шум, дезинформация, камуфляж. Это не будет 150 F-16, это не будет 40 тысяч американских военных. Сейчас Хезболла, у которой 20 тысяч бойцов, и 30 тысяч в резерве, и у которой серьёзная заварушка с Израилем, в котором, как говорят, 40 тысяч американских военных.

Сколько тысяч американских военных на территории Украины? Где более остра нужда в этом плане, имеются территориальные и другие потери, и другие нужды? Когда тебе говорят: «Мы будем стоять за вами горой», а другим, даже не говоря, идут туда – и готовы сражаться», – отметил Пасков.

Он напомнил, как в 1973 году США обеспечили в Израиль круглосуточную поставку оружия и техники, благодаря чему последний победил Египет, Иорданию, Сирию и другие страны.

«Израиль победил всех врагов, которые были более чем вдесятеро сильнее. Америка тогда это обеспечила. Сейчас мы видим, она опять готова это сделать для Израиля, и всегда будет готова.

А когда Зеленский будет возвращаться, все будут только обсуждать цитаты и гадать: а что там такое большое», – подытожил политик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть