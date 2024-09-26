Болгарский политик дразнит украинцев: США готовы пожертвовать всем за Израиль, а за вас – нет

Несмотря на нужду Украины, США готовы оказать всестороннюю военную поддержку не им, а Израилю.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда все обсуждают, с чем Зеленский будет возвращаться [из США] – это шум, дезинформация, камуфляж. Это не будет 150 F-16, это не будет 40 тысяч американских военных. Сейчас Хезболла, у которой 20 тысяч бойцов, и 30 тысяч в резерве, и у которой серьёзная заварушка с Израилем, в котором, как говорят, 40 тысяч американских военных.

Сколько тысяч американских военных на территории Украины? Где более остра нужда в этом плане, имеются территориальные и другие потери, и другие нужды? Когда тебе говорят: «Мы будем стоять за вами горой», а другим, даже не говоря, идут туда – и готовы сражаться», – отметил Пасков.