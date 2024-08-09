Болгарский политик: Если ВСУ решат закрепиться на Курщине – их ждёт судьба Крынок

Рейд ВСУ в Курской области можно будет считать успешным, если в ближайшие две недели будет ещё несколько таких же попыток прорыва на других участках фронта.

Об этом на канале «Дикий live» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если они собираются там закрепиться, то их уничтожат. Потому что количество, линии обороны… короче говоря, их уничтожат, даже не буду всё это перечислять. Если они собираются таким образом провести вот этот болезненный акопунктурный укол для того, чтобы разгрузить самые тяжёлые места, это, естественно, успешная операция (говорю чисто с военной точки зрения), если будет серия таких продуманных, масштабных и болезненных уколов по линии – там, где тонко. Потому что там (в Донбассе), действительно, критично, там населённые пункты падают день за днём, так называемый Нью-Йорк тоже, по поводу Торецка спорят зашли – не зашли, но на окраинах по любому процесс идёт. И для того, чтобы разгрузить, нужно их перенести. Если сделать такую серию в рамках недели-двух, то кое-что можно иметь», – рассуждал Пасков.

«Если они собираются на какой-то прорыв или захват территорий, повторится сценарий Крынок. Там очень быстро их локализуют, потом уничтожат, перережут все пути снабжения, и всю эту бригаду можно будет считать то ли героически погибшей, то ли не менее героически попавшей в плен», – добавил политик.